Caz neobişnuit în România. Un copil de 6 ani a ajuns în comă la spital din cauza unor plasturi. O autospecială SMURD de Terapie Intensivă a fost trimisă pentru a-l prelua pe băiat.

Copilul de 6 ani s-a zgâriat în timp ce se juca, iar sora sa în vârstă de 9 ani i-a aplicat câţiva plasturi găsiţi prin casă. La scurt timp, băiatul a început să se simtă foarte rău. La ajungerea echipajului SMURD de Terapie Intensivă, copilul era cianotic (n.red. învinețit) și abia mai respire. De asemenenea, temperatura îi crescuse la 38,5 de grade Celsius.

Supradoză de Fentanyl

În urma analizelor, medicii au descoperit că plasturii folosiţi de fetiţă pentru a-şi ajuta fratele conţineau Fentanyl, un opioid sintetic cu efect anestezic. Faptul că sora i-a aplicat mai mulţi plasturi o dată, aproximativ 100 mcg/h, a reprezentat o supradoză puternică pentru copilul de 6 ani.

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Plasturii cu Fentanyl erau în casă pentru că bunica celor mici, decedată de curând, fusese o pacientă diagnosticată cu cancer şi folosea aceste dispozitive medicale pentru a-şi calma durerile.