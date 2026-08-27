La 10 ani, un copil din Arad a ajuns probabil cel mai mic traficant de droguri din România. Procurorii au dovezi că băiatul a fost folosit de proprii lui părinți, în rețeaua care vindea cannabis și droguri de mare risc. Copilul se ocupa de vânzări, iar pentru o singură tranzacție câștiga între 100 și 1400 de lei, a arătat ancheta.

Un copil de doar 10 ani ar fi fost pus de proprii părinți să vândă droguri: aceasta este poate una dintre informațiile care atrage cel mai mult atenția în dosarul de trafic de droguri, instrumentat de procurorii DIICOT din Arad.

Anchetatorii spun că un bărbat și o femeie, membrii ai aceleiași familie, ar fi comercializat cannabis, inclusiv prin intermediul acestui micuț. În total, 10 persoane sunt cercetate în acest caz.

Potrivit procurorilor, gruparea ar fi vândut doar în acest an cannabis, dar și substanțe cristaline, unele dintre ele droguri de risc sau psihoactive, iar valoarea unei tranzacții putând să ajungă și la 1400 de lei.

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Polițiștii și procurorii au făcut 14 percheziții domiciliare și au găsit la locuințele suspectilor droguri de risc și mare risc.