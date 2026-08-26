Timişoara aprinde lumina! În timp ce România caută soluții ca să producă ieftin mai multă electricitate, Banatul dă soluţia! Trei tone de legume şi fructe stricate, adunate din pieţe, sunt transformate zilnic în carburant pentru energie verde. Un proiect-pilot care poate furniza electricitate pentru mii de case!

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Cum sunt transformate deşeurile în energie

La 30 de kilometri distanță, în localitatea Pischia, se încheie drumul gunoiului și începe producția de electricitate. Fructe, legume şi flori stricate ajung la stația de biogaz, unde sunt cântărite şi descărcate.

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Deşeurile din pieţe sunt apoi sortate, mărunțite și pregătite pentru etapa următoare, în care ajung într-un rezervor unde sunt lăsate să fermenteze. Rezultă biogaz, folosit drept combustibil pentru motoarele centralei care produce energie electrică și termică. Resturile sunt folosite îngrășământ în agricultură.

După ce suferă anumite transformări, ajunge în locul unde suportă o pregătire pentru a fi ars în motoarele de cogenerare.

Energia produsă într-o zi ar putea alimenta până la 2.000 de gospodării

Energia produsă acum într-o singură zi ar putea acoperi consumul a aproximativ 1.500 - 2.000 de gospodării. Dar stația nu funcționează încă la capacitate maximă.

"În momentul acesta trebuie să înțelegem că orice megawatt produs, mai ales că este şi verde, este de cea mai mare importanță. Noi avem posibilitatea de a produce continuu din resurse pe care le aruncăm. Capacitatea stației în momentul de față este de 75 de tone pe zi timp de 365 de zile", a explicat Leonard Gonciulea, director sucursală staţie de biogaz.

Dacă proiectul-pilot se dovedește de succes, autoritățile vor să îl extindă. În sistem ar putea intra și industria HORECA, alături de marii retaileri care deja scapă astfel de deșeuri.