A rămas blocat pe stânci, după ce a urcat în Munții Banatului în șlapi și pantaloni scurți: "Lăsați-l acolo!"

A vrut să fie unic și a reușit să inflameze internauții. Un turist a urcat în Munții Banatului în șlapi și în pantaloni scurți și a rămas blocat pe stânci. A cerut imediat ajutor. Deși, salvamontiștii erau ocupați să intervină la alt caz s-au abătut din drum pentru a-l da jos pe turistul inconștient.

Salvamontiștii au mobilizat forțe pentru recuperarea tânărului, intervenția având loc într-un context în care echipele de salvare sunt deja solicitate de numeroase accidente și situații de urgență.

„Inconștiență, teribilism, nepăsare, probabil nu vom afla vreodată… S-a întâmplat azi pe Cheile Rudăriei, un tânăr a urcat la aproximativ 20 m înălțime fără niciun fel de echipament sau cunoștințe în escaladă ori alpinism, incapabil în a se deplasa a apelat pentru ajutor”, au transmis reprezentanții Salvamont.

A rămas blocat pe munte

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Salvatorii atrag atenția că astfel de intervenții pun presiune suplimentară pe echipele de urgență, care sunt deja mobilizate pentru alte situații.

„S-au mobilizat forțe serioase, nu are rost să zicem aici că personalul este deseori suprasaturat/surmenat de apeluri și intervenții de tot felul, este perioada incendiilor de vegetație pentru Pompieri (da… la noi încă se arde miriștea…), accidente grave pentru SMURD, de exemplu, noi cei de la Salvamont eram către un alt accident pe Cheile Nerei, la aproximativ 2 ore de condus din bază, asta după o altă mobilizare și condus pentru că o persoană nu avea semnal la telefon…”, au explicat salvamontiștii.

Potrivit acestora, intervențiile devin și mai dificile atunci când mai multe solicitări apar în același timp, în condițiile unui număr redus de salvatori.

„Cu 3 apeluri situate la distanță unul față de celălalt și cu un personal subdimensionat este greu de intervenit”, au mai transmis reprezentanții Salvamont.

Salvatorii montani le recomandă celor care pleacă pe trasee să nu subestimeze dificultatea acestora și să se pregătească în funcție de activitatea pe care urmează să o desfășoare.

„Pe această cale vă cerem prudență, să analizați cu atenție traseul ales, echipamentul să fie adecvat pentru ce urmează să faceți și nu ar fi rău să anunțați pe cineva drag despre planul pe care îl aveți.”

Internauții s-au inflamat și au comentat la postare. „Lăsați-l acolo! Proștii trebuie să învețe ori să moară”. „Trebuie o lege pentru astfel de specimene. Facturat intervenția fără milă, inclusiv costul orelor de zbor dacă este nevoie și de aeromedical”. „Sperăm că amenda a fost pe măsură!”, sunt doar câteva din comentarii.