Video Un agent de pază din Brăila a încercat să se sinucidă într-o sucursală bancară. Bărbatul era în preaviz

Incident grav într-o sucursală bancară din Brăila. Un bărbat care lucra ca agent de pază a ajuns în stare gravă la spital după ce a încercat să se sinucidă. Totul s-a întâmplat în timpul programului, iar poliţia a deschis o anchetă.

de Adrian Obreja

la 15.04.2026 , 13:43

Bărbatul de 48 de ani, tată a doi copii, care trăiește într-o comună din județul Brăila, lucrează la această firmă de pază de peste 12 ani, iar cea mai mare parte a timpului a fost detașat la această sucursală bancară, unde a și încercat să-și pună capăt zilelor.

S-a întâmplat ieri, în timpul programului, când s-a dus la subsol, în zona camerei tehnice, și s-a rănit la gât cu un cutter. Acolo a fost găsit de către angajatele băncii, în stare foarte gravă, prăbușit la podea, și au sunat speriate la 112.

Mai multe echipaje de poliție și de la ambulanță au ajuns la sucursala bancară, l-au preluat pe bărbat, care era în stare foarte gravă, inconștient, și l-au dus de urgență la spital.

A fost operat în cursul zilei de ieri, iar acum se află internat la secția de terapie intensivă. Este intubat, în comă și ventilat mecanic.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și urmează să audieze reprezentanții firmei de pază, care l-au anunțat de curând că își va pierde locul de muncă, fiind în preaviz, iar ultima zi de muncă era 30 aprilie.

Adrian Obreja
Adrian Obreja Like
Wilmark s-a lăsat pe mâna esteticianului și a trecut printr-o schimbare de look. Ce și-a făcut: „Mi-a luat 10 ani de pe chip”
Top 5 lucruri pe care trebuie să le știi despre Peter Magyar, noul prim-ministru al Ungariei. Trei dintre ele au legătură cu sportul: a promis că schimbă totul după ce câștigă alegerile
Cine câștigă din războiul din Iran. Au apărut cifrele de pe Wall Street, cele mai mari bănci au obținut profituri record
Scene halucinante la Brăila! Un bărbat a încercat să se sinucidă, într-o bancă, de față cu clienții și cu personalul
