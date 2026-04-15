Incident grav într-o sucursală bancară din Brăila. Un bărbat care lucra ca agent de pază a ajuns în stare gravă la spital după ce a încercat să se sinucidă. Totul s-a întâmplat în timpul programului, iar poliţia a deschis o anchetă.

Bărbatul de 48 de ani, tată a doi copii, care trăiește într-o comună din județul Brăila, lucrează la această firmă de pază de peste 12 ani, iar cea mai mare parte a timpului a fost detașat la această sucursală bancară, unde a și încercat să-și pună capăt zilelor.

S-a întâmplat ieri, în timpul programului, când s-a dus la subsol, în zona camerei tehnice, și s-a rănit la gât cu un cutter. Acolo a fost găsit de către angajatele băncii, în stare foarte gravă, prăbușit la podea, și au sunat speriate la 112.

Mai multe echipaje de poliție și de la ambulanță au ajuns la sucursala bancară, l-au preluat pe bărbat, care era în stare foarte gravă, inconștient, și l-au dus de urgență la spital.

A fost operat în cursul zilei de ieri, iar acum se află internat la secția de terapie intensivă. Este intubat, în comă și ventilat mecanic.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și urmează să audieze reprezentanții firmei de pază, care l-au anunțat de curând că își va pierde locul de muncă, fiind în preaviz, iar ultima zi de muncă era 30 aprilie.

