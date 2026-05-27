Caz revoltător în Craiova, unde un bărbat de 32 a fost reținut după ce a agresat sexual o femeie inconştientă. Individul ştia că tinerei îi este rău pentru că o urmărise într-un live pe TikTok, aşa că în momentul în care prietenele acesteia au cerut ajutorul şi au dat adresa pentru ambulanţă, a profitat.

Cineva a ajuns lângă ea. I-a luat telefonul şi i-a închis live-ul. Trebuie să sunaţi la poliţie! I-a luat telefonul şi ea e leşinată pe jos. A ajuns ăla! Ăla e, fii atentă! El e!

Individul a ajuns în apropierea tinerei chiar înainte ca aceasta să-şi piardă cunoştinţa. În loc să ajute, acesta a închis imediat transmisia în speranţa că NU va fi identificat. A fost surprins însă de camera telefonului.

Victima spune că bărbatul o urmărea pe TikTok

Cristina, victimă: În momentul în care s-a întâmplat să cad din picioare, a venit o persoană nu știu de unde.

Reporter: Bărbatul respectiv vă ştia de pe TikTok?

Cristina: Da, mă văzuse pe TikTok și știa că am nevoie de ajutor și, practic, a profitat de situația mea.

"Din cercetări s-a stabilit că înainte de a fi preluată de echipajul medical, în timp ce tânăra se afla pe sol, o persoană de sex masculin a atins-o în zona intimă, aceasta plecând într-o zonă necunoscută până la sosirea echipajului", a declarat Andreea Mateescu, purtător de cuvânt IPJ Dolj.

Mesajul dureros al tinerei după agresiune

Poliţiştii au reuşit să-l identifice pe agresor şi l-au reţinut pentru 24 de ore, iar procurorii au cerut arestarea preventivă.

"Sincer mi-aş dori să îl întreb o singură chestie. Nu s-a gândit că puteam să fiu sora lui...", a mai spus Cristina, victimă.

Tânăra a apelat la un psiholog pentru a depăşi trauma. Un astfel de incident, spun însă specialiştii, lasă amprente pe termen lung, aşa că recomandă prudenţă.

Avertismentul psihologilor pentru cei care se expun online

"În momentul în care ne expunem datele personale este posibil ca în ceilalți sau într-o parte din ceilalți, care sunt uneori în zona de patologie, să se trezească instincte pe care noi, cei care ne expunem, nu le putem controla", avertizează Irina Gruia, psiholog.

Recomandările sunt să NU distribuim niciodată date personale cum ar fi CNP-ul sau adresa unde locuim, să evităm publicarea programului zilnic şi locaţiei în timp real, să fim atenţi cine sunt persoanele cu care comunicăm, iar în cazul influencerilor se recomandă folosirea unui nume "de scenă" şi evitarea indiciilor vizuale care pot ajuta la localizare.

