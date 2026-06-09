Un copil de 12 ani din județul Alba este cercetat de polițiști după ce ar fi condus, fără permis, autoturismul părinților pe o stradă din localitatea Şibot. Incidentul a fost semnalat autorităților în seara zilei de 8 iunie, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru conducere fără permis și furt în scop de folosință.

Un băiat de 12 ani din Alba a furat maşina părinţilor şi a ieşit la plimbare prin sat - Shutterstock

Un băiat de 12 ani, dintr-un sat din Alba, este cercetat pentru conducere fără permis şi furt în scop de folosinţă, după ce ar fi condus autoturismul părinţilor, fără acordul acestora, pe o stradă din localitate, a informat, marţi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Alba.

"La data de 8 iunie 2026, în jurul orei 20:00, poliţiştii Secţiei 2 Poliţie Rurală Vinţu de Jos au fost sesizaţi cu privire la faptul că un minor ar fi condus un autoturism pe strada 1 Mai din comuna Şibot. Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au identificat autoturismul în cauză, iar din cercetările efectuate a reieşit că un minor, în vârstă de 12 ani, din comuna Şibot, ar fi luat, fără acordul părinţilor, autoturismul acestora şi l-ar fi condus, fără a avea permis de conducere, pe raza comunei", se menţionează într-un comunicat transmis Agerpres de IPJ Alba.

În cauză, poliţiştii efectuează cercetări pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere şi furt în scop de folosinţă.