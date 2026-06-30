Un băiat de 16 ani din Bacău a murit înecat după ce a mers la scăldat în râul Siret

Tragedie în judeţul Bacău. Un băiat de 16 ani a sfârşit înecat, luni seara, în râul Siret, în dreptul localităţii Şerbeşti după ce a mers la scăldat.

Sfârşit tragic pentru un băiat de 16 ani. A murit înecat după ce a mers la scăldat în râul Siret - Sursa: ISU Bacău

La faţa locului au intervenit pompieri, cadre medicale de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean, iar în sprijin a fost trimis elicopterul SMURD de la Galaţi.

"Pompierii militari băcăuani au fost solicitaţi să intervină în comuna Săuceşti, satul Şerbeşti, pentru salvarea unui copil scos din apa râului Siret, în stare de inconştienţă. (...) Din păcate, în ciuda eforturilor depuse de echipajele de intervenţie şi a manevrelor de resuscitare efectuate la faţa locului, medicul de pe elicopterul SMURD a declarat decesul victimei, un băiat în vârstă de 16 ani", a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Bacău, Ancuţa Socaci.

Poliţiştii efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal privind infracţiunea de ucidere din culpă.