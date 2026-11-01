Un bărbat a fost găsit mort după ce a căzut în fântâna din gospodărie, în Maramureș

Un bărbat din satul Onceşti, judeţul Maramureş a murit după ce a căzut în fântâna aflată în gospodărie, precizează purtătorul de cuvânt al IPJ Maramureş.

Conform acesteia, poliţiştii Secţiei 2 Poliţie Rurală Bogdan Vodă au fost sesizaţi cu privire la faptul că un bărbat ar fi căzut într-o fântână aflată în curtea unui imobil din localitatea Onceşti.

"La faţa locului, poliţiştii au identificat un bărbat în vârstă de 59 de ani, care a fost extras din fântână de către echipajele specializate de intervenţie. Din nefericire, personalul medical a constatat decesul acestuia", a precizat Mihaela Ardelean, purtătorul de cuvânt al IPJ Maramureş.

Poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă, fiind dispusă efectuarea necropsiei medico-legale pentru stabilirea cauzei decesului.

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De asemenea, poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.