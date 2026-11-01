O femeie vinde o casă cu 7 camere şi teren la 28.000 €. Îi oferă viitorului proprietar şi o idee de afacere

O casă a fost scoasă la vânzare pentru 28.000 de euro, iar oferta include mai multe decât o simplă locuinţă. Vila are şapte camere, un spaţiu comercial cu intrare separată şi o anexă în curte, care ar putea fi transformată foarte uşor într-o garsonieră. Viitorul proprietar ar putea astfel să locuiască şi să desfăşoare o activitate comercială în acelaşi loc.

O casă cu 7 camere, teren şi spaţiu comercial se vinde cu 28.000 de euro - Blic

Locuinţa se află în localitatea Bocar, în apropierea oraşului Kikinda din Serbia, şi este scoasă la vânzare de o femeie pe nume Sanja, potrivit Blic.

Casa este construită pe un singur nivel şi dispune de o curte, un spaţiu destinat activităţilor comerciale şi o anexă care poate avea mai multe întrebuinţări. Unul dintre avantajele proprietăţii este posibilitatea de a îmbina locuitul cu desfăşurarea unui afaceri, fără ca cele două activităţi să se suprapună.

Ce primeşte cumpărătorul pentru 28.000 de euro

Potrivit anunţului de vânzare, locuinţa are în total şapte încăperi, printre care se numără o baie, o cămară şi un spaţiu comercial.

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Acesta din urmă are intrare separată, direct din stradă, astfel că poate fi utilizat independent de restul casei. Viitorul proprietar ar putea folosi spaţiul pentru o activitate comercială, în funcţiile de propriile nevoi.

O anexă din curte ar putea deveni o garsonieră

Pe lângă casa principală, proprietatea include şi o construcţie suplimentară în curte, care ar putea fi amenajată ca o garsonieră de mici dimensiuni. Spaţiul este conceput astfel încât să poată include o baie, o bucătărie, un living şi o zonă de luat masa.

În funcţiile de lucrările de amenajare şi de autorizaţiile necesare, anexa ar putea deveni o locuinţă separată sau un spaţiu de cazare pentru oaspeţi. Astfel, cumpărătorul ar avea posibilitatea să folosească cele două construcţii în scopuri diferite, în funcţie de nevoile familiei.

Casa beneficiază de mai multe utilităţi, potrivit informaţiilor din anunţei Sanjei. Proprietatea este racordată la electricitate, atât pentru consum casnic, cât şi industrial, şi dispune de gaz, internet şi telefon fix. De asemenea, cumpărătorul va primi şi un loc de parcare.