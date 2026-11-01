O femeie în vârstă de 97 de ani trebuie să plătească peste 455.000 de euro după ce în urmă cu 23 de ani de a luat un împrumut de 130.000 de euro. Între timp, dobânzile acumulate au făcut ca suma necesară pentru închiderea creditului să crească de peste trei ori.

La 97 de ani, are de achitat 450.000 € pentru un credit de 130.000 € luat în urmă cu două decenii - Shutterstock

În 2003, când avea 72 de ani, femeia, care era singură și nu avea copii, a primit o ofertă din partea unei bănci pentru contractarea unui împrumut viager. După ce a solicitat consultanță juridică, aceasta a acceptat oferta și a împrumutat 130.000 de euro.

Potrivit informațiilor prezentate de The Irish Times, femeia avea nevoie la acel moment de numai 30.000 de euro. Restul de 100.000 de euro a fost depus într-un cont de economii la Bank of Ireland, unde a rămas până în prezent. Nu este clar de ce a ales să împrumute o sumă atât de mare, în condițiile în care nu avea nevoie decât de o mică parte din bani.

Situația financiară s-a agravat considerabil odată cu trecerea timpului. În iunie anul acesta, suma necesară pentru închiderea împrumutului ajunsese la 455.081 de euro.

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Rudele femeii încearcă încă din 2022 să obțină o mediere cu banca pentru rezolvarea situației, însă demersurile nu au avut succes până acum.

A făcut reclamaţie, dar soluționarea poate dura încă 14 luni

În august anul trecut, familia a depus o reclamație la autoritatea abilitată să se ocupe de astfel de situaţii. Într-un răspuns transmis în luna mai a acestui an, instituția a informat familia că ar putea trece încă 12-14 luni până când va primi o actualizare privind reclamația.

Timpul de așteptare este cu atât mai îngrijorător cu cât beneficiara împrumutului are acum 97 de ani, iar familia încearcă de mai mulți ani să obțină clarificări.

Cazul a fost semnalat și prin intermediul unei scrisori trimise publicației The Irish Times. Autorul acesteia a atras atenția asupra întârzierilor înregistrate de instituțiile implicate și a cerut explicații privind modul în care banca a acordat împrumutul.

Cum funcționează împrumuturile viagere și de ce pot deveni atât de costisitoare

Împrumuturile viagere, cunoscute și sub denumirea de produse de eliberare a capitalului imobiliar, au fost promovate intens în Irlanda la începutul anilor 2000, inclusiv de Bank of Ireland.

Acestea erau destinate în special persoanelor în vârstă care dețineau o locuință valoroasă, dar aveau venituri reduse sau dispuneau de puțini bani lichizi. Produsele le permiteau proprietarilor să împrumute bani folosind valoarea locuinței drept garanție, fără să fie obligați să ramburseze creditul în timpul vieții.

Împrumuturile erau disponibile persoanelor cu vârste de peste 65 de ani. Sumele puteau ajunge până la 20% din valoarea locuinței pentru persoanele aflate în jurul vârstei de 60 de ani și până la 30% pentru cele care aveau peste 80 de ani. În cazul persoanelor care contractau un astfel de produs la 72 de ani, limita era de 25% din valoarea proprietății.

Dobânda se acumula pe întreaga perioadă a împrumutului, iar datoria devenea scadentă la decesul beneficiarului sau atunci când acesta părăsea locuința ori o vindea.

În unele situații, dobânzile acumulate puteau ajunge să consume întreaga valoare a capitalului propriu din locuință. Totuși, dacă datoria depășea suma obținută prin vânzarea proprietății, băncile se angajau să nu solicite moștenitorilor plata diferenței.

După prăbușirea pieței imobiliare, băncile au retras rapid aceste produse de pe piață, alături de creditele cu dobândă variabilă de tip tracker, din cauza riscurilor financiare asociate.

De ce este contestat modul în care banca a acordat împrumutul

Unul dintre aspectele care ridică semne de întrebare în acest caz este faptul că femeia nu ar fi solicitat din proprie inițiativă împrumutul, ci ar fi primit o ofertă de la bancă.

În perioada respectivă, instituțiile financiare promovau frecvent produse de creditare prin scrisori trimise potențialilor clienți. Unele persoane primeau inclusiv oferte de împrumuturi preaprobate pe care nu le solicitaseră, iar limitele cardurilor de credit erau majorate fără o solicitare prealabilă.

Deși femeia a fost obligată, potrivit condițiilor contractuale, să consulte un avocat înainte de semnarea documentelor, banca avea, la rândul său, responsabilitatea de a se asigura că produsul oferit era potrivit pentru situația financiară a clientei.

Un alt aspect considerat îngrijorător este faptul că 100.000 de euro din suma împrumutată au rămas într-un cont de depozit deschis chiar la Bank of Ireland. Banii nu au fost utilizați, iar această situație ar fi trebuit, potrivit analizei publicate de The Irish Times, să ridice semne de întrebare în cadrul instituției financiare.

În plus, familia ar putea solicita clarificări și cu privire la consultanța juridică primită de femeie în 2003. Deși avocatul trebuia să confirme în scris că a oferit consiliere independentă, rămâne neclar în ce măsură aceasta a inclus și o evaluare a oportunității contractării unui împrumut atât de mare.

Ce spune banca care a acordat împrumut

Reprezentanții Bank of Ireland susțin că informațiile furnizate clienților explicau în mod clar condițiile produsului financiar.

"Pentru a ne asigura că beneficiarii înțeleg produsul, informațiile furnizate explicau în mod clar condițiile împrumutului", a transmis un purtător de cuvânt al băncii.

Instituția a precizat, de asemenea, că obținerea unei consultanțe juridice independente era obligatorie înainte de aprobarea unui împrumut viager.

"Înainte de aprobarea oricărui împrumut viager, fiecare client era obligat să obțină consultanță juridică independentă și să prezinte dovada că a beneficiat de aceasta, astfel încât să înțeleagă pe deplin termenii și condițiile contractuale", a explicat reprezentantul băncii.

Bank of Ireland pare să își mențină poziția potrivit căreia împrumutul a fost acordat și administrat conform condițiilor contractuale și informațiilor prezentate clientei. Rămâne însă de văzut dacă această explicație va fi acceptată de Ombudsman, în contextul în care femeia a împrumutat o sumă mult mai mare decât cea de care avea nevoie.

Împrumuturile viagere, o soluție care trebuie analizată cu atenție

Deși aceste produse financiare pot reprezenta o soluție pentru anumite persoane în vârstă care dețin proprietăți, dar au venituri reduse, specialiștii atrag atenția că ele ar trebui luate în calcul doar după analizarea tuturor alternativelor de finanțare.

În cazul femeii de 97 de ani, faptul că cea mai mare parte a banilor împrumutați a rămas neutilizată timp de peste două decenii ridică întrebări cu privire la oportunitatea deciziei inițiale și la modul în care au fost explicate consecințele financiare ale contractului.

Deși Bank of Ireland nu mai oferă acest tip de produs, pe piața irlandeză există în continuare oferte similare. Printre acestea se numără și cele promovate de Spry Finance.

Cazul readuce în atenție riscurile împrumuturilor viagere, în special acumularea dobânzilor pe perioade foarte lungi și posibilitatea ca datoria să ajungă la valori mult mai mari decât suma împrumutată inițial.