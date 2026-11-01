Muntele ascunde povești de mii de ani. La Peștera Polovragi, legendele despre Zamolxe și credințele în puterile misterioase ale locului aprind imaginația turiștilor. La Peștera Muierilor, urmele oamenilor preistorici ne întorc într-o lume de mult apusă.

După crestele împădurite şi peisajele care îţi taie răsuflarea, se deschide o poartă către o altă lume.

"Aici s-au retras atât daci, haiduci, călugări ai mănăstirii Polovragi sau localnici. La Nord există mai multe galerii prin care apa care a format peştera, a pătruns în munte", explică Ion Pătroescu, ghid Peștera Polovragi.

Legenda peşterii ne vorbeşte despre Zalmoxe, care şi-ar fi găsit refugiu la poalele muntelui.

Articolul continuă după reclamă

"Se retrăgea sau dispărea în această peşteră şi revenea în rândul oamenilor după trei ani de zile", spune Ion Pătroescu, ghid Peștera Polovragi.

Astfel, cu timpul, s-a născut şi mitul nemuririi

"Strămoşii noştri cunoșteau toate aceste dedesubturi, se foloseau de ele şi îşi continuau drumul până la Sarmisegetuza. Cei de la vârf de munte trăiau cu impresia că au rămas subteran aici, dar nu asta se întâmpla. În felul acesta, voiau să elimine teama de moarte, pentru că asta exista din totdeauna", povesteşte Ion Pătroescu, ghid Peștera Polovragi.

Iar urmele lăsate sunt vizibile şi astăzi.

"Avem un desen foarte vechi care a fost făcut cu negru de fum la 1607, de către părintele Pahomie", spune ghidul.

Peştera Polovragi se întinde pe o suprafaţă de peste 10.000 de metri pătraţi, însă doar 600 sunt accesibili vizitatorilor.

"Sunt trei puncte de energie maximă. Este scaunul lui Zalmoxe, în sala tronului, avem după aceea izvorul speranţelor care are o energie fantastică, dar şi portalul", explică Gheorghe Epure, primarul Polovragi.

Ajungem şi la Peștera Muierilor

"Au fost găsite 183 de schelete numai de urşi. Un schelet de hienă de peşteră, leu de peşteră şi cea mai importă descoperire în 1952, un craniu de femeie preistorică", menţionează Radu Bărculeanu, ghid Peștera Muierilor.

Peștera Muierilor deţine şi un record important în istoria turismul românesc. În 1957, a devenit prima peșteră electrificată din ţară.