Un ciclon din Marea Mediterană se îndreaptă către România şi aduce ploi abundente în Europa

Meteorologii Meteoalarm avertizează că un ciclon activ din zona centrală a Mării Mediterane se deplasează către Peninsula Balcanică şi va aduce ploi la începutul săptămânii viitoare. România se numără printre zonele afectate, alături de Bulgaria, Grecia, sudul Italiei, dar și alte regiuni din sud-estul Europei.

Un ciclon dinspre Mărea Mediterană se deplasează către România. Aduce ploi în mai multe zone din Europa - Sursa: Hepta

Un ciclon activ, care se deplasează lent dinspre zona centrală a Mării Mediterane către Peninsula Balcanică, va provoca precipitații importante la începutul săptămânii viitoare.

Fenomenele vor afecta în special sudul Italiei, Grecia, Bulgaria și România, dar și alte regiuni din sud-estul Europei.

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Cele mai abundente ploi sunt așteptate în sud-estul Italiei, în Grecia și în jumătatea estică a Bulgariei, unde cantitățile de apă vor ajunge local la 60-80 l/mp, dar vor putea depăși 100 l/mp.

Precipitațiile vor fi frecvente și persistente, existând riscul acumulării rapide de apă, al producerii viiturilor și al inundațiilor locale.

Pe fondul situației meteorologice periculoase, meteorologii au emis avertizări de cod roșu și portocaliu pentru ploi abundente și risc de viituri în Italia și Grecia, în timp ce în Bulgaria este în vigoare cod portocaliu de precipitații.

Cod portocaliu de ploi, ninsori şi vânt până miercuri în mai multe judeţe

Şi ANM avertizează că România va traversa un nou episod de vreme severă, cu ploi abundente, ninsori la munte şi intensificări ale vântului. Fenomenele vor afecta în special sudul şi sud-vestul ţării, dar şi zonele montane.

Potrivit meteorologilor, vremea rea va persista până miercuri, 4 noiembrie, ora 20:00. La altitudini de peste 1.700 de metri, ploile se vor transforma în ninsoare, iar rafalele puternice de vânt vor viscoli zăpada.