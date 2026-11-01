Operațiunea de căutare a celor trei frați dispăruți din județul Sălaj s-a încheiat cu succes. Cel de-al treilea copil a fost găsit de polițiști, jandarmi și personal de la Inspectoratul General de Aviație (IGAv), în localitatea Turea, județul Cluj. Primii doi frați fuseseră identificați încă de ieri, în apropierea localității Șardu, alături de tatăl lor.

A fost găsit și al treilea dintre frații dispăruți din Sălaj. De ce se ascundeau copiii

Băiatul de 13 ani a fost găsit în localitatea Turea, judeţul Cluj, alături de prietenul tatălui, bărbatul în vârstă de 45 de ani care a făcut puşcărie pentru tentativă de omor.

Cei trei minori, cu vârste cuprinse între 11 și 13 ani, și-ar fi dorit să locuiască împreună cu tatăl biologic și s-ar fi ascuns alături de acesta şi de prietenul tatălui în diferite locații. Tocmai acest lucru ar fi îngreunat misiunea echipelor de căutare, întrucât copiii nu își doreau să fie găsiți, pentru a nu fi duși înapoi la mama lor.

Doi dintre frați, găsiți sâmbătă seara, în apropiere de Șardu

Primele vești au venit sâmbătă seară, când polițiștii au reușit să îi identifice pe Rostaș Denis Antonio și Rostaș Raluca Mădalina, în proximitatea localității Șardu, județul Cluj. Cei doi se aflau împreună cu tatăl lor.

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„În urma activităților desfășurate de forțele de ordine, la data de 31 octombrie a.c., în jurul orelor 18.25, doi dintre cei trei minori, respectiv Rostaș Denis Antonio și Rostaș Raluca Mădalina, au fost identificați împreună cu tatăl lor, în proximitatea localității Șardu, județ Cluj. Aceștia urmează să fie conduși la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj pentru verificări suplimentare. Activitățile continuă pentru identificarea celui de-al treilea minor, efectivele structurilor Ministerului Afacerilor Interne depunând în continuare toate eforturile necesare pentru clarificarea situației”, au transmis reprezentanții Poliției.

Mama a alertat poliția după dispariția copiilor

Cei trei frați au fost dați dispăruți de mama lor, care locuiește și lucrează la o stână din județul Sălaj. Femeia a cerut ajutorul polițiștilor după ce a observat că minorii, veniți în vizită, nu mai erau de găsit.

După ce primii doi copii au fost identificați sâmbătă seara, autoritățile au continuat căutările pentru găsirea celui de-al treilea minor.

În cele din urmă, a fost localizat de echipele formate din polițiști, jandarmi și personal al Inspectoratului General de Aviație.