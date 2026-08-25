Daniel Graovac, out pentru tot restul sezonului. Rapid pierde încă un jucător pe termen lung 

Rapid Bucureşti a obţinut, runda trecută, o victorie extrem de importantă în Superliga, 2-0 pe terenul celor de la Petrolul Ploieşti, dar succesul a fost umbrit de accidentarea gravă suferită de fundaşul bosniac Daniel Graovac.

Daniel Graovac ar urma să lipsească aproximativ un an, după accidentarea din meciul cu Petrolul - Facebook/FC Rapid

Aruncat în luptă încă din primul minut, Graovac s-a accidentat la jumătatea primei reprize şi a fost nevoie să fie înlocuit cu Alexandru Paşcanu în centrul defensivei giuleştene.

Cei care au urmărit partida au simţit din start că este vorba despre o accidentare gravă, iar analizele medicale ulterior au confirmat cel mai negru scenariu posibil.

Conform oficialilor giuleşteni, Graovac "a suferit o entorsă la genunchi, în urma căreia a fost diagnosticat cu leziuni complexe de menisc și ligament". Asta înseamnă că bosniacul va fi supus unei intervenţii chirurgicale şi nu va mai putea evolua în sezonul 2026-2027.

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Graovac se alătură altor fotbalişti ai Rapidului care lipsesc pe termen lung, brazilianul Talisson de Almeida, francezul Antoine Baroan sau sârbul Luka Gojkovic fiind alţi jucători aflaţi sub contract cu Rapid, dar care nu pot fi utilizaţi din cauza problemelor medicale.