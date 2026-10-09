O persoană a murit vineri, în localitatea Băilești, județul Dolj, după ce o grindă de beton s-a prăbușit peste excavatorul în care se afla, în timpul unor lucrări de demolare. Victima a fost surprinsă în utilaj, iar pompierii intervin pentru extragerea trupului, operațiunea fiind îngreunată de complexitatea intervenției.

Un bărbat din Dolj a murit după ce o grindă de beton a căzut peste excavatorul în care se afla

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dolj au anunţat că pompierii au fost solicitaţi să intervină, vineri, la Băileşti, după ce o grindă de beton s-a prăbuşit peste un excavator în care se afla o persoană, în timpul unor lucrări de demolare, potrivit News.ro

La faţa locului s-au deplasat echipaje din cadrul Secţiei de Pompieri Băileşti, cu două autospeciale de stingere cu apă şi spumă, un echipaj de prim ajutor şi un echipaj de descarcerare din cadrul Detaşamentului 1 de Pompieri Craiova.

”La sosirea salvatorilor, persoana surprinsă nu mai prezenta semne compatibile cu viaţa. Având în vedere complexitatea intervenţiei şi dificultatea operaţiunilor necesare pentru extragerea victimei, în sprijinul echipajelor de la faţa locului a fost mobilizat şi containărul Multirisc din cadrul Detaşamentului 2 de Pompieri Craiova”, au afirmat pompierii.

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Ei au precizat că echipele de intervenţie acţionează pentru scoaterea persoanei surprinse în interiorul exacavatorului.