Un bărbat monitorizat cu brăţară electronică este cercetat de poliţiştii din Iaşi, după ce sistemul a emis o alertă că s-ar fi apropiat de femeia protejată prin ordin judecătoresc. La faţa locului, agenţii au găsit victima, în vârstă de 44 de ani, cu multiple leziuni. Femeia a fost transportată la spital, iar bărbatul a fost dus la audieri.

Un bărbat monitorizat cu brăţară electronică a înjunghiat de mai multe ori o femeie, în Iaşi. A fost arestat - Shutterstock | Ilustraţie

"Poliţiştii Secţiei nr. 1 Poliţie Iaşi efectuează cercetări cu privire la faptul că, în urma unei alerte semnalate prin dispeceratul sistemului de monitorizare electronică din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi, în care se arată că un bărbat aflat sub măsura monitorizării electronice, s-ar fi apropiat de persoana vătămată, încălcând ordinul de protecţie emis de Judecătoria Iaşi", anunţă, joi seară, IPJ Iaşi.

Poliţiştii s-au deplasat de îndată la faţa locului, fiind identificată o femeie de 44 de ani, care prezenta mai multe leziuni, fiind transportată la spital.

"De asemenea, bărbatul a fost depistat în apropierea locului faptei, fiind condus la sediul poliţiei. Poliţiştii efectuează cercetări în vederea stabilirii întregii situaţii de fapt şi pentru luarea măsurilor legale care se impun", au transmis poliţiştii.

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Bărbatul şi femeia urmează a fi audiaţi, pentru a se stabili exact ce s-a întâmplat.