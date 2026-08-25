Directorul Agenţiei Centrale de Informaţii (CIA) a Statelor Unite, John Ratcliffe, s-a deplasat în Rusia pentru a participa la întâlniri la Moscova marţi, au relatat postul american CBS News şi publicaţia online Axios, citând surse neprecizate, transmite Reuters, citată de Agerpres.

Directorul CIA s-ar afla în avionul misterios care a aterizat în Moscova. Rusia susţine că nu ştie nimic - Profimedia

Cele două media nu au precizat cu cine se urma să se întâlnească Ratcliffe sau ce subiecte ar urma să fie discutate. Într-o ştire anterioară, Reuters informa că un avion american de transport militar a aterizat marţi pe aeroportul Vnukovo din Moscova, conform datelor furnizate de serviciul de urmărire a zborurilor Flightradar24.

Rusia a susţinut în cursul zilei că nu ştie nimic despre această aeronavă

Aeronava de mari dimensiuni Boeing Globemaster, cu numărul de înmatriculare american 07-7181, a zburat direct de la Riga, capitala Letoniei, şi a aterizat la Moscova în jurul orei 07:00 GMT. Aeronava a sosit la Riga pe 23 august de la baza aeriană americană Camp Springs, lângă Washington DC, conform datelor furnizate de Flightradar24.

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Ultimul zbor direct al unui avion înmatriculat în SUA către Rusia din Europa a avut loc în ianuarie anul acesta şi îi avea la bord pe emisarii speciali Steven Witkoff şi Jared Kushner pentru discuţii de pace cu preşedintele rus Vladimir Putin privind Ucraina.

Kremlinul a declarat săptămâna trecută că nu există încă informaţii despre o altă vizită la Moscova a lui Kushner şi Witkoff, dat fiind că discuţiile dintre SUA şi Rusia privind Ucraina au stagnat în mare parte din cauza războiului din Iran.