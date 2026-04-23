Un bărbat de 75 de ani a mers 20 de kilometri pe contrasens pe Autostrada Moldovei. O cameră de bord a surprins momentul care putea duce la o tragedie.

Un alt şofer, care merge regulamentar, îl observă la timp şi trece pe cealaltă bandă. N-a fost însă singurul care l-a întâlnit.

În total, 3 şoferi au sunat la 112 până când poliţiştii l-au oprit pe şofer. Bătrânul a primit o amendă de aproape 2.000 de lei şi a rămas pieton pentru următoarele 4 luni.

