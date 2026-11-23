Un bebeluş de opt luni a murit în ambulanţă, chiar pe rampa Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu. Cu o seară înainte, mama a refuzat internarea micuțului. Acum, poliţiştii efectuează cercetări pentru ucidere din culpă.

Potrivit unui comunicat de presă transmis luni de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Gorj, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Târgu Jiu au fost sesizaţi, duminică dimineaţa, prin apel 112 de către dispeceratul unei unităţi medicale din municipiu, cu privire la decesul unui minor în vârstă de opt luni, în timp ce se afla într-o ambulanţă, pe rampa unităţii medicale.

Mama a refuzat internarea

"La faţa locului s-au deplasat poliţiştii, care au efectuat cercetarea la faţa locului, iar în urma examinării vizuale a corpului minorului nu au fost identificate urme vizibile de violenţă la nivelul capului, trunchiului sau membrelor. Corpul minorului a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Gorj, în vederea efectuării necropsiei şi stabilirii cu exactitate a cauzei decesului. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă, cercetările fiind continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu", se arată în comunicat.

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Potrivit reprezentanţilor SJU Târgu Jiu, mama s-a prezentat cu bebeluşul în vârstă de opt luni la Camera de gardă Pediatrie sâmbătă seara.

"Copilul a fost consultat de medicul de gardă care a recomandat internarea în Secţia Pediatrie, dar mama nu a dorit să se interneze, a notat în registrul Camerei de gardă că refuză internarea şi a semnat. I-a fost recomandat tratament şi a părăsit unitatea", au transmis reprezentanţii SJU Târgu Jiu.