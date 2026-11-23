Schimbări pentru transportul maritim pe Marea Neagră. Pentru prima dată zona considerată cu risc ridicat de securitate a fost extinsă și în largul coastelor românești și bulgărești. Decizia a venit din cauza înmulțirii atacurilor care au dus la lovirea sau scufundarea navelor și moartea a zeci de marinari.

Navigatorii pot refuza de acum încolo să treacă prin această nouă zonă cu risc ridicat, iar compensațiile pot fi duble în caz de deces sau invaliditate. Cresc și costurile pentru transportatori, se măresc din nou asigurările pentru navă, dar și cele pentru mărfuri, iar pe noi, concret, ne vor afecta în mod direct, având în vedere că vor crește prețurile de la raft pentru tot ce importăm, dar și pentru combustibilii de la pompă.

Așadar, vorbim despre jumătate din Marea Neagră, care este acum considerată zonă de risc, în plus, despre largul coastelor României și Bulgariei, zona de ancoraj Sulina, dar și părți din bazinul central și nordic al mării.

Decizia a fost luată la nivel internațional la solicitarea sindicatelor maritime. Măsura vine după ce tot mai multe nave comerciale au fost lovite de drone, atacuri în care au murit 40 de persoane.

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Mavigația nu este oprită în ceea ce privește porturile Constanța, Midia și Mangalia, dar și apele teritoriale, adică 12 mile de la țărm în larg, nu sunt zone de risc, însă toți marinarii care vor tranzita această zonă și trebuie să ajungă în porturile din România vor trece prin ape foarte periculoase.