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Un bucureştean de 66 de ani a murit în Munții Făgăraș, după ce a căzut 200 de metri în zona Iezerul Caprei

Un bucureştean de 66 de ani a murit în Munții Făgăraș, după ce a căzut 200 de metri în zona Iezerul Caprei Un bucureştean de 66 de ani a murit în Munții Făgăraș, după ce a căzut 200 de metri în zona Iezerul Caprei
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Editor Denisa Vladislav | Timp citire: 1 minut
Publicat la 03.10.2026, 10:11 | Modificat la 03.10.2026, 10:21

Un bărbat în vârstă de 66 de ani, din Bucureşti, a decedat, vineri, în zona Iezerul Caprei, după ce a alunecat şi a căzut aproximativ 200 de metri, informează reprezentanţii Serviciului Salvamont Sibiu.

"O echipă s-a deplasat de urgenţă la locul accidentului. În paralel, a fost solicitat sprijinul elicopterului SMURD Braşov, precum şi al colegilor de la Salvamont Argeş. Din păcate, în urma accidentului, victima a suferit leziuni incompatibile cu viaţa", a transmis Serviciul Salvamont Sibiu

Serviciul Salvamont Sibiu precizează că în urma accidentului, victima a murit.

Victima a fost preluată de echipajul aeromedical şi transportată la Aeroportul Internaţional Sibiu, unde a fost predată reprezentanţilor IML pentru procedurile legale. 

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Denisa Vladislav
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