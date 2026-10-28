Un copil de 10 ani a rămas fără un deget după ce și l-ar fi prins în scara bazinului de înot, în Argeş
Un copil de 10 ani a rămas fără un deget după un accident petrecut într-un bazin de înot din Ștefănești, județul Argeș.
Băiatul se juca în apă, în apropierea scării de acces, când s-a rănit. Degetul mic de la mâna dreaptă i-a fost secționat, iar circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul nu sunt încă clare, însă potrivit surselor Observator, copilul se juca pe lângă scara de acces și se pare ca o persoană a călcat pe scară și i-a prins degetul sub zona nefinisată.
Copilul a fost dus de urgență la Spitalul de Pediatrie din Pitești, unde medicii l-au stabilizat. Ulterior, a fost transferat la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București, la secția de Chirurgie Plastică. Degetul a fost pus imediat în gheață de personalul complexului sportiv, iar medicii încearcă să îl salveze.
Polițiștii au deschis o anchetă
Incidentul s-a petrecut marți seară, iar polițiștii au fost sesizați printr-un apel la 112. Din primele verificări, oamenii legii au stabilit că minorul se afla în bazin în momentul în care și-a pierdut degetul.
Potrivit informațiilor preliminare, copilul s-ar fi jucat pe lângă scara de acces în bazin. O posibilă explicație este că degetul i-ar fi fost prins într-o zonă nefinisată a scării, după ce o altă persoană a călcat pe treptele respective. Împrejurările exacte urmează însă să fie stabilite de anchetatori.
Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru a afla cum s-a produs accidentul și cine se face vinovat, dacă va fi cazul
Reporter corespondent pentru Gorj la Observator Antena 1. Un an de experienţă în jurnalism de actualitate şi reportaje de teren. ➜