Un copil de 10 ani a rămas fără un deget după ce și l-ar fi prins în scara bazinului de înot, în Argeş

Un copil de 10 ani a rămas fără un deget după un accident petrecut într-un bazin de înot din Ștefănești, județul Argeș.

Băiatul se juca în apă, în apropierea scării de acces, când s-a rănit. Degetul mic de la mâna dreaptă i-a fost secționat, iar circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul nu sunt încă clare, însă potrivit surselor Observator, copilul se juca pe lângă scara de acces și se pare ca o persoană a călcat pe scară și i-a prins degetul sub zona nefinisată.

Copilul a fost dus de urgență la Spitalul de Pediatrie din Pitești, unde medicii l-au stabilizat. Ulterior, a fost transferat la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București, la secția de Chirurgie Plastică. Degetul a fost pus imediat în gheață de personalul complexului sportiv, iar medicii încearcă să îl salveze.

Polițiștii au deschis o anchetă

Incidentul s-a petrecut marți seară, iar polițiștii au fost sesizați printr-un apel la 112. Din primele verificări, oamenii legii au stabilit că minorul se afla în bazin în momentul în care și-a pierdut degetul.

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Potrivit informațiilor preliminare, copilul s-ar fi jucat pe lângă scara de acces în bazin. O posibilă explicație este că degetul i-ar fi fost prins într-o zonă nefinisată a scării, după ce o altă persoană a călcat pe treptele respective. Împrejurările exacte urmează însă să fie stabilite de anchetatori.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru a afla cum s-a produs accidentul și cine se face vinovat, dacă va fi cazul