Coşmar cu repetiţie pentru locatarii unui bloc ANL din Dej. O bucată de tencuială a căzut din tavan, de data aceasta peste un copil de doar 6 ani. Este al cincilea incident de acest fel în ultimii doi ani, practic de când blocul a fost dat în folosinţă. Reclamaţiile au curs încă de atunci, timp în care constructorul a tot făcut reparaţii şi verificări. Oamenii se plâng însă că au fost cârpeli de moment, fără o expertiză reală.

"Era tencuială căzută pe pat şi între pat şi dulap. Copilul stătea undeva aici şi nepoţica stătea pe partea cealaltă. Şi el, cel mic, de un an şi jumătate, cu nepoata de 10 ani, înainte cu niciun minut a ieşit de aici. Dacă era el se întâmpla o nenorocire", a declarat mama copiilor.

E spaima teribilă prin care a trecut o familie chiriaşă în blocul din Dej, singurul ANL din oraş. Copilul de 6 ani se juca în dormitor cu verişoara lui când bucăţi mari de tencuială s-au prăbușit peste ei.

"Speriat, s-a ascuns după masa din living şi a început să strige că a picat. Chestia e ca l-a şi lovit o bucată de tencuială. Nu grav, s-a înroşit puţin. Jumătate de oră a acuzat că îl doare spatele. Nu mai vrea să doarmă acasă. A dormit la maică-mea. Azi noapte a plâns prin somn", a mai spus Andreea Curliuc, chiriaşă.

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Alex Prunean, reporter Observator: Bucata de tencuială căzută are câţiva metri pătraţi. Practic cât un sfert din întreaga suprafaţă a tavanului. Pare un clişeu, dar de această dată chiar putem spune că doar norocul a făcut ca nimeni să nu fie rănit pentru că pe acest pat pe care au căzut zeci de kilograme de glet, moloz şi tencuială se aflau 2 copii.

Blocul ANL, situat, culmea, pe Strada Fericirii, a adus numai probleme locatarilor încă de la mutare. Este a cincea oară când oamenii se trezesc cu grămada de moloz în casă sau pe holuri.

"Deocamdată doar am constatat şi o să remediem situaţia. S-au făcut verificari atunci, da. N-a fost cazul de desprinderi de tencuieli în perioada respectivă", a spus un reprezentant al constructorului.

Primăria recunoaşte că lucrările n-au fost făcute ca la carte, dar spune că firma constructoare a fost aleasă direct de Agenţia Naţională a Locuinţei.

"Acest fenonem se datorează poate unor materiale care la momentul respectiv n-au fost bine puse în operă sau timpul la care au fost puse în operă n-a fost optim, poate înghet-dezgheţ. Constructorul va trebui să remedieze pentru că construcţia e în garanţie. Să verifice dacă mai sunt şi alte apartamente unde ar putea să apară aceste lucruri", a declarat Szervaczius Laszlo, arhitectul Primăriei Dej .

"A fost un muncitor de la firma de construcţie şi a fost aşa (n.r.: bate în perete). Pe tavan aici e plin, aici sună a gol. Răspunsul a fost: <<Construcţia lucrează, cimentul lucrează ani de zile>>", a explicat Andreea Curliuc, chiriaşă.