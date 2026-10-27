O ceartă între vecini pentru locul de parcare s-a terminat la spital pentru un bărbat din Bacău. Este în stare extrem de gravă după ce rivalul său l-a împins, iar în cădere, s-a lovit la cap şi a intrat în stop cardiorespirator. Poliţiştii au început ancheta - şoferul agresiv ar putea fi pus sub acuzare, caz în care riscă să ajungă la închisoare.

Cei doi vecini s-au certat, în centrul oraşului Bacău, pentru locul de parcare din faţa blocului. Spaţiul era comun, niciunul nu avea abonament. La un moment dat, bărbatul de 53 de ani a vrut să îl lovească pe şoferul mai tânăr, care s-a apărat şi l-a împins pe vecinul lui. Acesta a căzut şi s-a lovit la cap de asfalt.

"S-au auzit ţipete, zgomot, salvare, pompieri. Era întins jos. SMURD-ul cred ca l-a resuscitat cam o oră", a declarat un martor.

Medicii au reuşit să îl readucă la viaţă, dar investigaţiile au arătat că viaţa lui a fost în pericol. I se spărsese o arteră din creier.

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"S-a decelat un anevrism cerebral rupt, fapt care a impus transferul acestuia către Spitalul de Neurochirurgie Iaşi tot cu un echipaj medical de urgenţă, condus de medic", a declarat dr. Adrian Colibaba.

Locuitorii din zonă spun că certurile pentru parcare sunt frecvente. Oraşul Bacău are, în medie, un loc de parcare la patru maşini.

"Mai vin şi ceilalalţi care parchează, nu numai din bloc care parchează. Au mai fost situaţii tensionate, să se certe pe locurile de parcare? Cred că sunt permanent, dar aşa grave nu", a spun un bărbat.

"Noi suntem undeva la 90 de apartamente, în medie o maşină pe fiecare apartament, iar ca locuri, groso modo, dacă intră 25 de maşini. Am semnalat în repetate rânduri autorităţile locale. Ne întâlnim des cu aceste situaţii: discuţii, certuri", a declarat Costel Ploianu, președinte asociație de proprietari.

Poliţiştii au început o anchetă după cearta terminată la spital. În funcţie de ce se va întâmpla cu şoferul internat vor decide dacă îl pun sub acuzare pe tânărul de 28 de ani.