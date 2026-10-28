Bărbat din Craiova, arestat după ce şi-a arătat părţile intime unei fetiţe de 6 ani, la un loc de joacă

Un bărbat de 49 de ani din Craiova a fost reţinut de poliţişti, după ce şi-ar fi expus părţile intime în faţa unei fetiţe de numai şase ani. Totul s-a petrecut la un loc de joacă din spatele unui bloc, iar mama copilei a fost cea care a alertat autorităţile. Suspectul a fost identificat în urma unei percheziţii şi este cercetat pentru corupere sexuală a minorilor şi ultraj contra bunelor maniere.

Potrivit poliţiştilor, incidentul a avut loc pe 24 octombrie, într-un loc de joacă amenajat în spatele unui bloc din Craiova.

"Poliţiştii au fost sesizaţi de o femeie (...) cu privire la faptul că, în după-amiaza aceleiaşi zile, în timp ce fiica sa minoră, în vârstă de 6 ani, se afla la un loc de joacă amenajat în spatele unui bloc din Craiova, un bărbat necunoscut i-ar fi arătat organul genital", au precizat reprezentanţii IPJ Dolj.

În urma cercetărilor, poliţiştii Secţiei 3 Craiova au efectuat marţi, 27 octombrie, o percheziţie domiciliară în municipiu, fiind identificat un bărbat de 49 de ani, bănuit de comiterea faptei. Acesta a fost condus la audieri, iar în baza probelor administrate, poliţiştii au dispus reţinerea sa pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al IPJ Dolj.

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Potrivit sursei citate, bărbatul urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, în vederea dispunerii unei măsuri preventive.