Întâi aglomeraţie şi apoi distracţie! Marele exod de Revelion a început cu cozi kilometrice pe şosele! Pe Valea Prahovei a fost blocaj total. Zeci de mii oameni au amorţit ore în şir în maşinile care au format coloane enervant de lungi. Mulţi şoferi au încercat să fenteze coada prin manevre interzise şi periculoase. S-a mers cu mai puţin de 10 kilometri pe oră, iar după nervi şi claxoane, unii şoferi au cedat şi au decis că tot mai bine e acasă. Alţii au coborât din maşini şi au luat-o la pas.

de Redactia Observator

la 30.12.2025 , 19:36

Şofer: Stăm de vreo oră așa, mai avem 2 ore și 10 până la Buşteni.

Reporter Observator: Cât ai făcut de la București până aici?

Şofer: Cam vreo 3 ore.

Reporter Observator: Te aşteptai?

Şofer: Nu, nu chiar. Mă așteptam mai încolo, nu aici.

"Eu o iau pe jos și ajung înainte la Comarnic", a transmis un tânăr pasager, prins în ambuteiaj.

La șapte ore de la plecarea din București, echipa Observator a reușit să ajungă abia la ieșirea din Sinaia. Coloana se întinde pe kilometri întregi, iar traficul avansează extrem de greu. Oamenii spun că și-au pierdut răbdarea, însă nu sunt surprinși de situație, pentru că blocajele se repetă de la un an la altul.

Cei aflați în trafic povestesc că scenariul este identic cu cel de anul trecut, când drumul dintre București și Brașov a durat până la opt ore. Și acum, la început de vacanță, timpul petrecut pe șosea a ajuns deja la șapte ore.

Pe traseu acționează peste 30 de echipaje de poliție, care încearcă să fluidizeze circulația. Cu toate acestea, numărul foarte mare de autoturisme face ca intervențiile să aibă un impact limitat, iar traficul rămâne, în continuare, blocat.

