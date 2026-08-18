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Video Un gălățean și-a spulberat soția cu mașina, pe trecerea de pietoni. Individul a fugit de la fața locului

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Adrian Obreja | Timp citire: 1 minut
Publicat la 18.08.2026, 08:29 | Modificat la 18.08.2026, 08:34

Răzbunare macabră în Galați! Un şofer de 42 de ani și-a spulberat pe trecerea de pietoni soția, cu care se află în proces de divorț. În cursa nebună, individul a fugit de la locul accidentului şi şi-a lăsat partenera rănită pe asfalt.

Şi-a continuat deplasarea câţiva kilometri, unde a provocat, tot în mod intenţionat, un accident cu un alt autoturism, iar mai apoi s-a reîntors în locul unde femeia primea îngrijiri medicale.

Victima a fost transportată la spital. Poliţiştii au descoperit şi motivul inconştienţei sale - acesta avea o alcoolemie de 0,57 mg/l Alcool pur in aerul expirat

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Adrian Obreja
Adrian Obreja
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