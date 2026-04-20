Un pod degradat din staţiunea Predeal pune în pericol una dintre cele mai circulate magistrale feroviare din România. Peste o sută de trenuri trec zilnic prin zonă, timp în care autorităţile se încurcă în hârtii şi responsabilităţi. Între timp, turiştii şi localnicii sunt nevoiţi să treacă pe lângă un pod care poate ceda oricând.

"Pericol iminent pentru circulaţia feroviară". Aşa apare în acte podul care se află la doar câţiva metri de linia de tren dintre Ploieşti şi Braşov. Şi nu sunt în pericol doar trenurile. Orice turist care merge spre pârtii trece pe aici.

Turiștii, martori la degradare

"Suntem în staţiunea Predeal şi așa arată zidul de sprijin al magistralei feroviare 300, în apropierea albiei pârâului Poliştoaca. Nu doar zidul de sprijin este compromis, ci în aceeaşi stare tehnică este şi podul situat la nici 6 metri de calea ferată. Balustrada este căzută în albia pârâului, iar în acest loc, surpătura a ajuns până la trotuarul pietonal", transmite Claudiu Loghin, reporter Observator.

"Aşa arată de câţiva ani buni, se vede dezastru. Arată jalnic şi s-ar putea chiar să se producă accidente", a spus o turistă.

"Nu e normal să se ia măsuri, dacă nu e corect făcut?", a adăugat altă persoană.

Cea mai mare problemă? Strada aparţine Primăriei, terenul este al CFR, iar podul... nu este oficial în administrarea nimănui. Rezultatul, ani întregi în care nimeni nu a intervenit.

Autoritățile promit soluții: când încep lucrările

"Peste două, trei săptămâni va ieşi Hotărârea de Guvern, prin care acel teren, proprietar statul român, administrare CFR va fi proprietar statul român, administrare UAT Predeal, ceea ce ne va da dreptul să începem să demarăm reconstrucţia podului", a precizat Sorin Ciobanu, primar Predeal.

Costul total al reparaţiilor ajunge la aproape 3,5 milioane de lei, din bani europeni.

