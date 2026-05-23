Proiectul DEX 6 Galați - Brăila s-a împotmolit la final. Deși este gata în proporție de 95 la sută pe șantierul drumului abia daca se lucrează. Podul hobanat, al doilea din țară, că mărime, după Agigea, trebuie finalizat pana în toamnă. Dar până atunci, constructorul are mari bătăi de cap cu tasările șoselei, deși pe ea nu se circulă deloc.

11 kilometri are drumul expres Galaţi-Brăila, iar proiectul este finalizat în proporţie de 95%. Mai trebuie terminat acest pod hobanat peste Siret, la care lucrează o firmă din Italia intrată acum în insolvenţă.

Vântul, ploile şi exproprierile au întârziat lucrările la DEX 6

"Au fost ploi, vânt. În momentul în care bate vântul, sunt viteze mari, iar aceştia nu lucrează. Am avut acele de mutat de la Transelectrica de aici, care nu au fost prinse, şi a trebuit să facem exproprieri suplimentare. Ultimul termen, dacă nu se mai întâmplă ceva, este în toamnă. Toamna anului acesta. Oricum, până la sfârşitul anului este gata", a afirmat Gabriel Nunu, reprezentant UMB.

"Acest pod nu poate fi construit, practic, în lipsa unor elemente esenţiale, şi anume hobanele. Hobanele au ajuns deja în şantier acum, iar în maximum o lună va începe montarea lor", a declarat Alin Șerbănescu, reprezentant CNAIR.

Terenul moale le dă mari bătăi de cap constructorilor

Dar cele mai mari bătăi de cap pentru constructor, UMB grup, sunt legate de terenul moale pe car ea fost construit drumul.

Studiul de fezabilitate arăta că ar fi băgaţi piloni la 18 metri, a fost nevoie să fie foraţi chiar şi la 40 de metri. Cu toate astea, terenul este foarte moale și au apărut tasări.

"Când am terminat-o noi, ea nu era aşa, ea s-a lăsat în timp, fără trafic, fără nimic. Fac injecţii acum, tot ce înseamnă... încep să-l injectez cu ancore din metal ca să consolidez toată zona asta", a completat Gabriel Nunu.

Locuitorii din zonă sunt nerăbdători să circule pe noul drum expres. Dar mai au de așteptat.

"Când te aştepţi să meargă mai bine ceva, trebuie să te aştepţi şi la ceva care nu funcţionează bine. Eu fac naveta Brăila-Constanţa de câţiva ani şi am ales varianta asta pentru că este mai scurtă". "Probleme sunt ca la noi în România peste tot. Când vor da drumul, o să constate că mai trebuie nişte bani ca să-l repare", au spus șoferii.

Problemele s-au ţinut lanţ de proiect. Șoseaua trebuia să fie gata încă din 2024, dar avizele de mediu ar fi fost primite târziu, iar stâlpii de curent au trebuit să fie mutaţi. Dex6 Galați - Brăila costă peste 371 milioane lei și a fost început în 2022. Drumul va face legătura dintre Galați și podul peste Dunăre de la Brăila.

