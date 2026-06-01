Un român de 29 de ani s-a aruncat în gol de pe un pod, în Italia. Suferea din dragoste

Un român de 29 de ani a fost salvat după s-a aruncat de pe podul Montarelli, în Aprilia, Italia, în urma unui gest care ar fi fost provocat de o dezamăgire în dragoste. 

de Larisa Andreescu

la 01.06.2026 , 15:48
Imagine ilustrativă - pod
Se aruncă de pe podul de pe Pontina după o dezamăgire în dragoste. Un tânăr de 29 de ani a fost salvat

Rănit în dragoste, un bărbat - cetăţean român, s-a aruncat de pe podul Montarelli din Aprilia. A fost transportat cu elicopterul medical la spitalul San Camillo, unde se află acum în afara oricărui alt pericol, spun medicii.

Protagonistul incidentului este un cetăţean român în vârstă de 29 de ani. Potrivit primelor informaţii, tânărul s-ar fi aruncat de pe pod după o dezamăgire în dragoste. Locul nu ar fi fost ales la întâmplare, mai ales că şi în trecut a fost scena unor episoade similare.

Alarma a fost dată imediat de persoanele care au fost martore la gestul extrem al tânărului, potrivit Latina Oggi. La faţa locului a ajuns o ambulanţă, urmând să fie solicitată şi intervenţia elicopterului medical. 

Tânărul de 29 de ani a fost transportat de urgenţă la spitalul San Camillo din Roma. În ciuda gravităţii gestului şi a dinamicii celor întâmplate, starea lui nu ar fi considerată critică, iar bărbatul nu s-ar afla în pericol de moarte.

Forţele de ordine fac verificări pentru a reconstitui cu exactitate cele întâmplate.

Larisa Andreescu

Fac parte din echipa Observator din 2016, lucrând în prezent ca Editor de Content. În fiecare zi urmăresc fluxul știrilor din România și din lume, aleg ce contează și mă asigur că informațiile ajung rapid, clar și corect la cititori.

