Un român de 29 de ani s-a aruncat în gol de pe un pod, în Italia. Suferea din dragoste
Un român de 29 de ani a fost salvat după s-a aruncat de pe podul Montarelli, în Aprilia, Italia, în urma unui gest care ar fi fost provocat de o dezamăgire în dragoste.
Rănit în dragoste, un bărbat - cetăţean român, s-a aruncat de pe podul Montarelli din Aprilia. A fost transportat cu elicopterul medical la spitalul San Camillo, unde se află acum în afara oricărui alt pericol, spun medicii.
Protagonistul incidentului este un cetăţean român în vârstă de 29 de ani. Potrivit primelor informaţii, tânărul s-ar fi aruncat de pe pod după o dezamăgire în dragoste. Locul nu ar fi fost ales la întâmplare, mai ales că şi în trecut a fost scena unor episoade similare.
Alarma a fost dată imediat de persoanele care au fost martore la gestul extrem al tânărului, potrivit Latina Oggi. La faţa locului a ajuns o ambulanţă, urmând să fie solicitată şi intervenţia elicopterului medical.
Tânărul de 29 de ani a fost transportat de urgenţă la spitalul San Camillo din Roma. În ciuda gravităţii gestului şi a dinamicii celor întâmplate, starea lui nu ar fi considerată critică, iar bărbatul nu s-ar afla în pericol de moarte.
Forţele de ordine fac verificări pentru a reconstitui cu exactitate cele întâmplate.
