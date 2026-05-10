O viitură a făcut ravagii într-o comună din judeţul Buzău. A fost cod portocaliu de ploi torenţiale, iar apele unui pârâu au rupt un pod. Autorităţile au lucrat din greu ieri pentru a face o altă cale de acces. Probleme sunt şi în alte două localităţi, unde se poate ajunge în prezent doar pe punţi pietonale.

O viitură puternică pe râul Nișcov a făcut prăpăd în satul Leiculești, din judeţul Buzău. Torenţii puternici au măturat tot în cale pe o porțiune de aproximativ 5 kilometri, iar un podeţ a fost distrus de ape, lăsând în urma sa un crater imens. "La o ploaie torentiala de pe versanti s-au adunat cant foate mare de precip, a venit o viitura care a lupt un pod din tuburi", a declarat Cristian Ionel Mihai, primarul comunei Tisău. Localnicii care stau în apropierea podului spun că s-au trezit cu gospodăriile inundate.

"A fost apa până în burtă. A fost foarte mare. A acoperit până la gard, aşa de mare a fost", spune o femeie. Aproximativ 50 de persoane au rămas izolate peste noapte, până când echipele de intervenţie au ajuns în zonă sâmbătă dimineață. Muncitorii au lucrat ore întregi pentru refacerea provizorie a drumului şi a preveni o nouă surpare. Cei care au fost nevoiţi să treacă pe acolo au aşteptat la marginea craterului.

Probleme sunt şi în alte două cătune din comună. "In prmul rand in satul Salcia unde nu pot sa ajung la ora actuala decat pe 2 punti pietonale si pe sfantul gheorge unde pot ajunge tot pe o punte pietonala", a declarat Cristian Ionel Mihai, primarul comunei Tisău. Autorităţile locale evaluează acum pagubele şi caută soluţii pentru refacerea zonelor afectate. Judeţul Buzău a fost sub cod portocaliu de ploi abunente, iar în comuna Tisău s-au acumulat aproximativ 30 de litri pe metru pătrat.

