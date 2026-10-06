Observator » Evenimente » Un poliţist local ar fi abuzat o fată de 16 ani. Victima i-a spus soţului, iar cei doi l-au şantajat pe agent

Video Un poliţist local ar fi abuzat o fată de 16 ani. Victima i-a spus soţului, iar cei doi l-au şantajat pe agent

Iconiță Google NewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Editor Adrian Obreja | Timp citire: 2 minute
Publicat la 06.10.2026, 13:44 | Modificat la 06.10.2026, 14:05

Un polițist local din Buzău, acuzat de agresiunea sexuală, a fost plasat sub control judiciar, după ce ar fi abuzat o fată de 16 ani. S-ar fi întâmplat de două ori în aceeaşi zi, în magazinul deţinut de poliţist. Tânăra i-ar fi povestit soţului său ce s-a întâmplat şi acesta ar fi încercat să-l şantajeze pe agentul de 59 de ani.

Totul s-a întâmplat duminică, chiar în magazinul pe care polițistul local îl deține în Buzău. Acolo a mers minora de 16 ani să cumpere câteva lucruri, iar bărbatul de 59 de ani a atins-o de două ori în zonele intime.

Fata a plecat acasă, i-a povestit familiei ce s-a întâmplat și s-a întors cu concubinul ei cu care are și un copil. S-au întors în magazin și au încercat să discute cu polițistul local. Au încercat, practic, să-l șantajeze și i-au cerut 3000 de lei pentru a nu depune plângele la poliție.

Nemulţumiţi de suma oferită de poliţist, au depus plângere 

Bărbatul a spus că le poate oferi 2000 de lei iar aceștia, nemulțumiți, au mers la poliție unde au depus plângerile. Anchetatorii au urmărit și imaginele surprinse de camerele de supraveghere unde s-a văzut incidentul, unde s-a văzut clar agresiunea sexuală și atunci l-au luat la audier pe polițistul local.

Articolul continuă după reclamă

Acesta și-a recunoscut fapta, a spus că a fost un moment de rătăcire pe care nu și le explică și apoi a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. În același timp, minora este în continuare acasă alături de familia ei, de concubin și de copilul acesteia.

Adrian Obreja
Adrian Obreja
Like
politist abuzat fata victima abuz sexual
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.