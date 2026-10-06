Un polițist local din Buzău, acuzat de agresiunea sexuală, a fost plasat sub control judiciar, după ce ar fi abuzat o fată de 16 ani. S-ar fi întâmplat de două ori în aceeaşi zi, în magazinul deţinut de poliţist. Tânăra i-ar fi povestit soţului său ce s-a întâmplat şi acesta ar fi încercat să-l şantajeze pe agentul de 59 de ani.

Totul s-a întâmplat duminică, chiar în magazinul pe care polițistul local îl deține în Buzău. Acolo a mers minora de 16 ani să cumpere câteva lucruri, iar bărbatul de 59 de ani a atins-o de două ori în zonele intime.

Fata a plecat acasă, i-a povestit familiei ce s-a întâmplat și s-a întors cu concubinul ei cu care are și un copil. S-au întors în magazin și au încercat să discute cu polițistul local. Au încercat, practic, să-l șantajeze și i-au cerut 3000 de lei pentru a nu depune plângele la poliție.

Nemulţumiţi de suma oferită de poliţist, au depus plângere

Bărbatul a spus că le poate oferi 2000 de lei iar aceștia, nemulțumiți, au mers la poliție unde au depus plângerile. Anchetatorii au urmărit și imaginele surprinse de camerele de supraveghere unde s-a văzut incidentul, unde s-a văzut clar agresiunea sexuală și atunci l-au luat la audier pe polițistul local.

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Acesta și-a recunoscut fapta, a spus că a fost un moment de rătăcire pe care nu și le explică și apoi a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. În același timp, minora este în continuare acasă alături de familia ei, de concubin și de copilul acesteia.