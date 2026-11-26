Răsfăţ şi la masa de Ziua Naţională, unde gusturile româneşti întâlnesc idei neobişnuite. Aşa apar mici în aluat, croissant cu ciolan şi cornuleţele cu cârnaţi. Straniile combinaţii stârnesc curiozitatea sau cel puţin zâmbete, iar cofetarii promit că merită încercate.

Arată ca un rulou cu scorţişoară, dar este sărat şi umplut cu fasole. Cofetarii şi-au pus imaginaţia la treabă pentru Ziua Naţională.

"Un roll cu fasole şi cârnaţi, de ce nu? Dacă tot o să avem weekend prelungit, am zis să sărbătorim româneşte şi am creat ceea ce-i place românului să găsească pe masa de acasă. Am făcut un foitaj cu unt şi cârnaţi.", spune Florenţa Mihăilă, cofetar.

Între timp, croissantul franţuzesc a făcut cunoştinţă cu reţetele româneşti.

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"Îmbinăm produsele româneşti cu fineţea franţuzească. Aici avem un croissant cu ciolan afumat, castraveciori muraţi, caşcaval. Merge foarte bine grăsimea cu untul pentru că potenţează untul. Şi al doilea produs este bulzul! Avem brânză de burduf, ou, puţin bacon, ceapă verde, în foitaj. Şi tradiţie, dar şi inovaţie. Avem griş cu lapte în foitaj, orez cu lapte, nu ne plictisim.", explică Daniel Ion, brutar.

"Pe asta n-am mai încercat-o până acum. E foarte bun.", spune o persoană.

Micii nu puteau să lipsească din meniul de 1 Decembrie, dar anul acesta vor apărea într-o variantă surprinzătoare!

O noutate pe piaţă în această perioadă este şi acest produs. Un mic tradiţional îmbrăcat în aluat. Costă aproximativ 6 lei.

"Am încercat! E foarte bun.", spune o altă persoană.

Alte variante inedite - plăcinte umplute cu sarmale şi foitaje cu zacuscă.