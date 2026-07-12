Un român de 48 de ani a murit lovit de un utilaj pe un șantier din Italia. Era în ultima lui zi de muncă

Tragedie la locul de muncă, în Italia. Cornel Teslaru Titi, un muncitor român, s-a stins din viaţă la vârsta de 48 de ani, lovit de utilaj. Medicii ajunşi la faţa locului nu au mai putut face nimic pentru el, astfel că bărbatul s-a stins sub privirile colegilor. Titi se afla în ultima sa zi de lucru și urma să plece chiar în acea seară spre locuința lui din nordul Italiei, unde îl aşteptau soţia şi cei doi copii, relatează presa din Italia.

Un român de 48 de ani a murit lovit de un utilaj pe un șantier din Italia. Era ultima lui zi de muncă - Sursa: Facebook/ Rotalianul - Revista românului din Italia

Potrivit Il Tirreno, accidentul s-a produs joi dimineaţă, pe un şantier din zona industrială Osmannoro, din localitatea Sesto Fiorentino, în apropiere de Florenţa. Românul, stabilit în provincia Treviso, lucra la nivelarea unei pardoseli din beton în interiorul unei hale aflate în construcţie.

Titi lucra la nivelarea unei pardoseli din beton în interiorul unei hale

Potrivit primelor informaţii, utilajul pe care îl manevra s-ar fi blocat în timpul lucrului. Bărbatul a coborât pentru a verifica defecţiunea, iar în acel moment s-a produs tragedia. Din motive care urmează să fie stabilite de anchetatori, ceva s-ar fi desprins din utilaj sau o componentă a acestuia l-a lovit puternic în piept. Impactul i-a fost fatal.

Articolul continuă după reclamă

Colegii aflaţi în apropiere l-au găsit prăbuşit la pământ. Echipajele medicale sosite la faţa locului au încercat să îl salveze, însă nu au mai putut face nimic.

Parchetul din Florenţa a deschis un dosar penal, deocamdată fără suspecţi, şi a dispus confiscarea utilajului implicat în accident pentru efectuarea unei expertize tehnice. Anchetatorii vor să stabilească dacă a fost vorba despre o defecţiune mecanică sau despre nerespectarea normelor de securitate în muncă.

Colegii aflaţi în apropiere l-au găsit prăbuşit la pământ

De asemenea, ancheta vizează şi modul în care au fost respectate regulile privind subcontractarea lucrărilor. Românul era angajat al unei firme subcontractoare implicate în construcţia a două mari depozite logistice.

Pentru Titi, ziua accidentului trebuia să fie şi ultima petrecută pe şantierul din Sesto Fiorentino. Venise din provincia Treviso cu aproximativ trei săptămâni în urmă, iar în seara acelei zile urma să se întoarcă acasă, la soţia şi cei doi copii care îl aşteptau.

Chiar în acea seară urma să se întoarcă acasă, la soţia şi cei doi copii care îl aşteptau

Autopsia dispusă de procurori va stabili cu exactitate circumstanţele decesului, însă primele concluzii indică faptul că moartea bărbatului a fost provocată de accidentul de muncă şi nu de un episod medical.