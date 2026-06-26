Cum a reuşit un orădean să-şi cumpere 8 case în Anglia: "Nu e noroc"

Un român din Oradea a povestit pe Facebook cum a reușit să-și cumpere opt case în Anglia în zece ani. Acesta susține că succesul său nu se datorează norocului sau unor scheme rapide de îmbogățire, ci unei strategii de investiții utilizate de mulți investitori britanici.

Într-o postare publicată pe rețelele sociale, orădeanul spune că tocmai şi-a cumpărat a opta casă în Marea Britanie. În spatele rezultatelor se află ani de muncă, sacrificii și o strategie de investiții cunoscută sub numele de BRRRR - Buy, Refurbish, Refinance, Rent (cumpără, renovează, refinanțează și închiriază), explică Eduard.

Strategia prin care Eduard şi-a cumpărat opt case în UK

Potrivit acestuia, metoda presupune achiziționarea unei proprietăți care necesită renovări, creșterea valorii acesteia prin lucrări de modernizare și refinanțarea ulterioară la noua valoare de piață. Astfel, investitorul poate recupera o parte importantă din capitalul investit și poate închiria locuința, folosind ulterior resursele obținute pentru o nouă achiziție.

Articolul continuă după reclamă

"Nu este o țeapă. Nu este noroc. Nu sunt povești de pe internet", a transmis acesta în mesajul său, subliniind că rezultatele au venit în urma unei strategii aplicate pe termen lung. Orădeanul susține că unul dintre principiile pe care le-a urmat a fost să cumpere cea mai urâtă casă de pe cea mai bună stradă, considerând că astfel de proprietăți oferă cel mai mare potențial de creștere a valorii.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

După refinanțare, locuințele sunt închiriate, iar veniturile obținute din chirii acoperă ratele la bancă. În timp, spune investitorul, averea se construiește atât prin aprecierea valorii proprietăților, cât și prin reducerea datoriilor.