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SUA le cere cetăţenilor să evite călătoriile în Arabia Saudită. "Risc de atacuri cu drone şi rachete iraniene"

- Profimedia
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Editor Mihai Iorga | Timp citire: 1 minut
Publicat la 16.09.2026, 08:15 | Modificat la 16.09.2026, 08:22

Ambasada Statelor Unite în Arabia Saudită a recomandat miercuri cetăţenilor americani să reconsidere orice călătorie în regat, din cauza riscurilor generate de Iran şi de rebelii houthi din Yemen, transmite AFP.

Avertismentul ambasadei atrage atenţia asupra "riscului ca drone şi rachete iraniene să vizeze interese americane, conflictelor armate, terorismului, interdicţiilor de părăsire a teritoriului şi a legilor locale privind activitatea pe reţelele de socializare", adăugând: "nu călătoriţi spre frontiera cu Yemenul din cauza ameninţării teroriste".

Miliţiile yemenite houthi şi-au intensificat atacurile asupra unor ţinte din Arabia Saudită, pe măsură ce luptele s-au intensificat în cadrul războiului din Yemen.

Arabia Saudită a fost, de asemenea, vizată de atacuri venind dinspre Irakul vecin. Miliţiile şiite, sprijinite de Iran, sunt suspectate că s-ar afla în spatele acestor atacuri. 

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Mihai Iorga
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