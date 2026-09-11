Băutura pe care o savurăm când şi ca să ne trezim dimineaţa ne-ar putea proteja ficatul.

Un studiu mamut, întins pe 13 ani, cu peste 300 de mii de participanţi, vine acum cu date care chiar ne fac să mai turnăm puţină cafea în cană: consumul regulat a fost asociat cu un risc cu 32% mai mic de ciroză, cu 47% mai mic de cancer hepatic şi cu o scădere, de asemenea, importantă a riscului de deces asociat cu bolile de ficat.

Acum vine şi întrebarea care ne interesează pe toţi: câtă cafea să bem în acest sens? Cele mai mari reduceri de risc au fost observate la un consum de peste 5 căni pe zi. Dar există asocieri favorabile şi în cazul celor care o consumă moderat: 1-2 ceşti zilnic, fie că vorbim despre cafea decofeiniziată, fie că vorbim despre cea cu cofeină.

Concret, ce se întâmplă în ficatul nostru atunci când bem cafea? Cercetătorii au descoperit mai puţină grăsime, mai puţin fier şi mai puţini indicatori legaţi de inflamaţie.

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Este practic o veste bună, excelentă pentru noi, românii, care nu suntem deloc străini de acest ritual, al savurării unei ceşti practic oriunde! Românii consumă, în medie, aproape 3 ceşti cu cafea pe zi, arată datele.