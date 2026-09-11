Un bărbat și-a dat fosta iubită în judecată ca să-și recupereze banii pe cadourile făcute

Un om de afaceri din Singapore și-a dat fosta iubită în judecată pentru a-și recupera banii dați pe cadouri în timpul relației. Judecătorii au stabilit că sumele au fost cheltuite "în mod voluntar", așa că bărbatul a pierdut procesul.

Chander Agarwal, directorul unei companii de logistică, a cerut în instanță recuperarea a 468.000 de dolari singaporezi, echivalentul a aproximativ 369.200 de dolari americani, de la Felicia Lee, fostă însoțitoare de zbor, scrie BBC.

Cei doi s-au cunoscut în 2019, în timpul unui zbor, iar relația lor a început în septembrie 2022 și s-a încheiat în decembrie 2023. Despărțirea a venit după ce Agarwal a suspectat-o pe Lee că îl înșală. În procesul deschis în martie 2024, bărbatul a susținut că fosta iubită îi ceruse, de-a lungul relației, mai multe împrumuturi fără dobândă.

Printre cheltuielile pe care încerca să le recupereze se numărau aproximativ 206.000 de dolari singaporezi cheltuiți cu cardul de credit, 129.000 de dolari pentru călătorii în străinătate, 17.000 de dolari pentru serviciile unui specialist în feng shui pentru apartamentul femeii și 20.000 de dolari pentru plata poliței sale de asigurare de viață.

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Cum se apără tânăra

Felicia Lee a susținut însă că banii nu au fost împrumuturi, ci cadouri oferite din dragoste. Judecătorul Lee Seiu Kin i-a dat dreptate femeii. Magistratul a remarcat că Agarwal avea un tipar constant de a-i oferi cadouri scumpe încă dinainte ca cei doi să înceapă relația și că, în mai multe rânduri, îi spusese că nu se așteaptă ca banii să îi fie returnați.

În plus, omul de afaceri nu a putut prezenta documente care să demonstreze că femeia recunoscuse existența unor împrumuturi sau că se angajase să îi returneze banii. "Dovezile din fața mea arată clar că reclamantul, îndrăgostit de pârâtă, a copleșit-o cu cadouri scumpe în timpul relației", a scris judecătorul în motivarea deciziei.

Magistratul a adăugat că, după încheierea relației într-un mod neplăcut, Agarwal a devenit gelos și a decis să o facă pe fosta iubită să plătească. Mesajele dintre cei doi au cântărit, de asemenea, în decizia instanței. În mai multe conversații, femeia își exprima uimirea atunci când Agarwal îi propunea cadouri costisitoare și, uneori, ezita spontan să le accepte.

Nu este primul caz de acest fel din Singapore

Nu este primul caz de acest fel care a ajuns în instanțele din Singapore. La începutul anului 2023, un alt bărbat a dat în judecată o femeie care îi respinsese avansurile romantice, cerând despăgubiri de peste 3 milioane de dolari singaporezi.

K Kawshigan a susținut că refuzul femeii i-a provocat traume emoționale și i-a afectat reputația. Instanțele din Singapore i-au respins însă acțiunile în justiție. Ulterior, Nora Tan l-a dat la rândul ei în judecată pentru a recupera cheltuielile despre care a spus că le-a avut pentru a se apăra de presupusele sale hărțuiri.