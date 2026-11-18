Un accident mortal s-a petrecut marți seară pe un bulevard intens circulat din Cluj-Napoca. Un șofer de 22 de ani a murit pe loc după ce mașina pe care o conducea s-a izbit în viteză de un autobuz care venea din sensul opus. Impactul a fost atât de violent, încât șoferul autobuzului a fost rănit și a ajuns la spital. Martorii spun că în momentul accidentului șoseaua era udă. Polițiștii l-au testat pe șoferul supraviețuitor, iar rezultatele au fost negative.

Accidentul s-ar fi petrecut pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de drum. Tânărul, care circula dinspre Apahida spre Cluj-Napoca, a scăpat autoturismul de sub control, a ajuns pe contrasens și s-a ciocnit de un autobuz care nu transporta pasageri.

Șoferul autobuzului, un bărbat în vârstă de 51 de ani, a fost transportat la spital pentru investigații și a fost testat cu alcooltestul, rezultatul fiind 0.

În urma impactului, tânărul a rămas încarcerat, iar echipajele de urgență l-au extras din autoturism. Din păcate, rănile i-au fost prea grave, iar medicul a declarat decesul acestuia.