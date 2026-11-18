Joburi plătite cu peste 100.000 de dolari pe an, după câteva zile de pregătire? A devenit posibil în plină eră AI. Companiile americane caută oameni pentru centrele de date şi oferă cursuri gratuite pentru a-i pregăti, scrie CNN .

Companiile americane din industria tehnologiei sunt atât de dornice să angajeze oameni care să lucreze la construirea centrelor de date, încât oferă cursuri gratuite, iar unele îi plătesc chiar și pe cei care participă la instruire. Salariile pot depăși 100.000 de dolari pe an, adică aproximativ 91.000 de euro pe an.

Noua economie construită în jurul centrelor de date

În cursa pentru dezvoltarea infrastructurii AI, companiile se confruntă cu o problemă tot mai mare: nu găsesc suficienți oameni care să știe să instaleze echipamentele de răcire, serverele, instalațiile electrice și cablurile de fibră optică.

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Pentru a acoperi deficitul de personal, companiile din domeniu au început să investească în programe rapide de pregătire profesională. Mai multe organizații nonprofit, platforme de cursuri online și cei patru mari giganți ai industriei AI, Amazon, Google, Meta și Microsoft, oferă cursuri gratuite pentru cei care vor să învețe noile meserii.

Unele dintre aceste locuri de muncă sunt plătite cu peste 100.000 de dolari pe an. Cu toate acestea, mulți americani nici măcar nu știu că astfel de meserii există.

A absolvit vineri, iar luni a început noul loc de muncă

Javonntae Hill are 30 de ani și a studiat design de jocuri video. Prietena lui a văzut o reclamă pentru un program de pregătire lansat de Meta în luna august, tocmai pentru a reduce lipsa de personal calificat. Compania oferea participanților bani pe durata celor patru săptămâni de curs și le garanta un loc de muncă într-un centru de date după absolvire.

Hill s-a hotărât să încerce. Timp de o lună, a participat la cursuri alături de alte 29 de persoane. A învățat atât din lecții, cât și din exerciții practice: cum se instalează și se conectează cablurile de fibră optică și cele din cupru, dar și ce înseamnă diferitele culori ale izolației acestora.

Spre deosebire de școlile profesionale sau de programele tradiționale de ucenicie, cursurile accelerate nu încearcă să îi învețe pe participanți tot ce trebuie să știe despre o meserie. Scopul este să îi pregătească suficient de repede pentru a putea începe să lucreze pe șantier.

"Este ca în armată. Instruirea de bază îi pregătește pentru orice situație? Nu. Dar le oferă cunoștințele de care au nevoie înainte să ajungă pe front", a explicat Joel Thames, responsabil de programele de siguranță și pregătire profesională ale organizației.

Companiile americane au nevoie urgentă de angajați

Construirea centrelor de date continuă într-un ritm accelerat, în ciuda opoziției tot mai mari din partea unor comunități și a promisiunilor unor politicieni de a introduce reguli mai stricte pentru dezvoltarea lor.

Potrivit economistului Stijn Van Nieuwerburgh, de la Columbia Business School, investițiile în infrastructura necesară inteligenței artificiale ar urma să se apropie de un trilion de dolari pe an în următoarea perioadă.

Însă proiectele se lovesc de numeroase obstacole: autorizații de construire, asigurarea necesarului de energie electrică, materiale și finanțare. Chiar și companiile cu resurse financiare uriașe se confruntă cu aceeași problemă: în Statele Unite nu există suficienți oameni pregătiți pentru a construi centre de date, mai ales în zonele rurale sau izolate unde sunt amplasate multe dintre aceste proiecte.

PwC estimează că Statele Unite au un deficit de un milion de ingineri necesari pentru a susține planurile de construire a centrelor de date. Unele proiecte au fost amânate luni întregi tocmai pentru că firmele nu au reușit să găsească echipe cu pregătirea necesară. Potrivit unei estimări Goldman Sachs, doar aproximativ jumătate din capacitatea de calcul AI care ar trebui să devină disponibilă până în 2028 va fi gata la termen.

Întârzierile sunt extrem de costisitoare

În cazul centrelor de date de mari dimensiuni, o singură lună de întârziere poate însemna pierderi de la câteva zeci de milioane de dolari până la peste 100 de milioane de dolari, în funcție de amplasament, dimensiunea proiectului și condițiile contractuale, a explicat Mona Dajani, co-președinta departamentului de infrastructură, energie și imobiliare al firmei de avocatură Cooley.

Așa că firmele din industria AI au renunțat, în unele cazuri, la cerința ca viitorii angajați să urmeze ani întregi de școală profesională sau ucenicie. În schimb, oferă cursuri intensive, concepute special pentru meseriile din centrele de date. Unele sunt gratuite, iar altele îi plătesc pe participanți pe durata pregătirii.

În funcție de specializare, cursurile pot dura de la numai două zile până la 15 săptămâni. În unele cazuri, absolvenții cu rezultate foarte bune ajung la locul de muncă chiar a doua zi după obținerea certificatului.

De la zilier la coordonator într-un centru de date

Robert Burgess lucra pe șantier în apropiere de orașul Canton din statul Mississippi. Avea ceva experiență în lucrări electrice de joasă tensiune și auzise că ar putea câștiga mai bine dacă ar învăța să lucreze cu fibra optică pentru companii de telecomunicații sau pentru centre de date.

A căutat pe Google cursuri de pregătire în domeniul fibrei optice în Mississippi și a găsit un program de patru săptămâni organizat de Amazon. Cursul era disponibil la un colegiu comunitar din apropiere.

La finalul cursului a avut loc un târg de locuri de muncă. Burgess a primit o ofertă de la Yates Construction și Turner Construction, două companii care lucrau împreună la un proiect de centru de date din zonă, iar acum coordonează lucrările la un centru de date. "Dacă nu aș fi urmat acel program, nu aș fi ajuns niciodată aici", a spus el.

Şi Janay Ramsey şi-a schimbat complet domeniul profesional după anunţurile de angajare din centrele de date. După un curs de câteva săptămâni, fosta coafeză din Ridgecrest, California, lucrează acum ca tehnician într-un centru de date Google de lângă Atlanta.

Cursurile nu înlocuiesc școlile profesionale

Aceste programe intensive nu sunt gândite să înlocuiască școlile profesionale sau colegiile comunitare, ci să îi ajute pe oameni să intre mai repede pe piața muncii.

Alte companii încearcă să folosească metode moderne de instruire. Doug Donovan, directorul general al platformei de cursuri online Interplay Learning, a observat că armata, medicina și aviația folosesc simulări virtuale și instrumente de realitate augmentată, în timp ce meseriile tehnice nu apelau la fel de mult la aceste tehnologii. A început astfel să le combine cu metodele clasice de predare.

Un alt model este folosit de organizația nonprofit Per Scholas, care oferă un program intensiv de 15 săptămâni. Cursurile încearcă să reproducă, pe cât posibil, condițiile pe care participanții le vor întâlni la viitorul loc de muncă.

2 zile de curs pentru o meserie plătită cu 100.000 $ pe an

Amazon organizează și cursuri de două zile pentru cei care vor să devină tehnicieni specializați în îmbinarea fibrelor optice. Potrivit reprezentanților companiei, aceasta este una dintre specializările pentru care găsesc cel mai greu angajați.

Munca presupune conectarea a mii de fire foarte subțiri de fibră optică. Fiecare fir trebuie identificat, curățat, îmbinat prin topire cu un alt fir, testat și apoi protejat și așezat corect. Nu este neapărat o muncă dificilă, dar cere multă precizie și răbdare. Angajații trebuie să repete aceleași operațiuni de foarte multe ori, fără să facă greșeli.

După numai două zile de instruire, participanții pot fi pregătiți să înceapă lucrul. În centrele de date, angajații aflați la început de carieră pot câștiga până la 32 de dolari pe oră, la care se adaugă ore suplimentare consistente. Astfel, veniturile anuale pot ajunge la aproximativ 100.000 de dolari.

Se caută ingineri şi în Europa

Platformele europene de recrutare sunt tot mai pline de anunțuri pentru locuri de muncă în centrele de date, pe măsură ce marile companii tehnologice investesc miliarde de euro în infrastructura necesară dezvoltării inteligenței artificiale.

De exemplu, în Finlanda, compania Ramboll caută ingineri care să proiecteze sistemele de răcire și instalațiile electrice ale centrelor de date, în orașe precum Espoo, Vaasa, Oulu și Tampere.

În Germania și Polonia, compania Arup recrutează ingineri mecanici coordonatori pentru proiecte de centre de date, cu posturi disponibile în Frankfurt, Berlin și Cracovia. Iar în Italia, la Milano, este căutat un inginer pentru operarea unui supercomputer destinat inteligenței artificiale.

Problemele cu care se confruntă industria

Industria europeană a centrelor de date traversează una dintre cele mai mari perioade de expansiune din ultimele decenii. Zeci de mii de muncitori migranți sunt mobilizați pentru a construi infrastructura care ar urma să susțină ambițiile Europei în domeniul tehnologiei și al inteligenței artificiale.

Un singur șantier poate avea până la 2.000 de muncitori și zeci de firme contractante. La nivel european, până la 250.000 de persoane ar putea lucra zilnic pe astfel de șantiere.

Construcțiile rămân, în același timp, cel mai periculos sector economic din Uniunea Europeană. Potrivit celor mai recente date Eurostat, în 2024 au fost înregistrate 776 de decese în acest domeniu, aproape un sfert din totalul accidentelor mortale de muncă din Europa.

Până în 2030, industria estimează investiții de 100 de miliarde de euro în centrele de date europene. Continentul are deja peste 2.300 de astfel de facilități, iar alte sute sunt planificate sau se află în construcție.

Însă, industria nu e lipsită de probleme. O anchetă realizată de Investigate Europe, împreună cu organizații media din nouă țări, a scos la iveală probleme grave pe șantierele centrelor de date din Suedia, Norvegia, Belgia și Olanda.

Jurnaliștii au discutat cu muncitori migranți angajați pe șantierele unor proiecte importante, unde operează mari companii americane de tehnologie. Mărturiile și documentele obținute indică accidente soldate cu răni grave, condiții de cazare insalubre, focare de boli care nu au fost raportate, salarii neachitate și practici abuzive de angajare.