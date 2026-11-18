A fost aşadar o noapte agitată în toată ţara. La ora 2 şi 48 de minute a fost cutremur. Iar zguduitura a fost atât de puternică încât mulți oameni s-au trezit brusc, buimaci și speriați. Seismul a avut o magnitudine de 5,7 pe scara Richter şi a fost cel mai puternic din ultimii trei ani. S-a simțit în București, în mai multe orașe din sudul și estul țării, dar şi în Republica Moldova, Ucraina, Bulgaria şi Turcia. Primele alerte de pe telefoane au indicat chiar și o magnitudine de 6,5. Din fericire, nu au fost raportate pagube materiale importante. Spaima a fost însă cât se poate de reală. Oamenii au sunat panicaţi la 112, iar din cauza valului uriaș de accesări, site-ul Institutului Național pentru Fizica Pământului a cedat imediat după seism. IAtă şi câteva imagini surprinse la Galați.

"M-a trezit, da. Aveam nişte medalii pe perete şi alea băteau în perete şi m-am speriat sincer". "Destul de puternic, s-a mişcat patul, am zis că pică şifonierul". "Strângea fata icoanele de pe jos că ea s-a trezit prima, cum să nu te sperii", spun oamenii.

După spaimă a venit imediat și revolta. Oamenii nu înţeleg de ce fix acum nu au primit niciun mesaj RO-Alert, mai ales că se gândeau că există riscul unor posibile replici. Asta în condițiile în care, uneori, telefoanele sună și pentru o ploaie mai puternică.

Practic, notificări au primit doar cei care aveau activată funcția de alertă seismică pe telefoanele cu Android. Utilizatorii de iPhone au rămas pe silenţios. Între timp, internetul s-a umplut de teorii. Unii susţin că un seism de acest fel este precursorul unuia mai puternic. Evident, fără nicio bază ştiinţifică. De aceea vrem să aflăm mai multe chiar acum de la specialişti.

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Ce urmează după cutremur

La ora 2:48, azi dimineață, când s-a produs cutremurul multe telefoane au sunat. Alertul a venit, însă, de la Google pe sistemul Android. Sistemul detectează primele vibrații după ce seismul a început și poate avertiza oamenii din alte zone cu câteva secunde înainte, ca ei să simtă mișcarea. De ce nu am auzit Ro-Alertul? Raed Arafat spune că în câteva secunde, oamenii nu au timp să iasă dintr-o clădire, iar un mesaj i-ar putea face să fugă pe scări. Un mesaj în toiul nopţii, chiar când începe să se miște blocul, să spunem.

Pompierii spun că pot folosi Ro-Alert după un cutremur cu urmări grave ca să le transmită oamenilor unde găsesc ajutor și ce măsuri să ia. Rămâne întrebarea pe care mulţi şi-o pun astăzi la ce să ne așteptăm după seismul de 5,7 de azi noapte, iar specialiștii de aici, de la Institutul Național pentru Fizică a Pământului, spun că ne putem aștepta orice, dar să nu intrăm în panică. Un mare cutremur va veni, însă nu se știe când va veni acesta, nu știe nimeni. Dacă se știa, toată lumea se pregătea din timp pentru acest lucru.

Cert este că multe orașe, inclusiv Capitala, nu sunt pregătite pentru așa ceva, iar autoritățile, cele responsabile în construcții mai ales, cele în controle, ar trebui să facă aceste controle mai des pentru acest mare cutremur, despre care specialiștii spun că va veni cândva, însă nimeni nu știe când.