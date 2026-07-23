Accident mortal într-o localitate din Cluj. Un bărbat de 27 de ani a murit după ce autoutilitara în care era pasager s-a răsturnat într-un şanţ.

Şoferul, în vârstă de 37 de ani, a pierdut controlul volanului, iar vehiculul a ieşit în afara părţii carosabile. Acesta a fost transportat de urgenţă la spital cu un elicopter SMURD.

Ceilalţi pasageri din autoutilitară nu au avut nevoie de îngrijiri medicale. Poliţiştii au deschis o anchetă pentru a stabili cum s-a produs accidentul.