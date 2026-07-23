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Video Un tânăr de 27 de ani a murit în Cluj, după ce duba în care era s-a răsturnat într-un șanţ

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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 23.07.2026, 07:35 | Modificat la 23.07.2026, 07:59

Accident mortal într-o localitate din Cluj. Un bărbat de 27 de ani a murit după ce autoutilitara în care era pasager s-a răsturnat într-un şanţ.

Şoferul, în vârstă de 37 de ani, a pierdut controlul volanului, iar vehiculul a ieşit în afara părţii carosabile. Acesta a fost transportat de urgenţă la spital cu un elicopter SMURD.

Ceilalţi pasageri din autoutilitară nu au avut nevoie de îngrijiri medicale. Poliţiştii au deschis o anchetă pentru a stabili cum s-a produs accidentul.

Redactia Observator
Redactia Observator
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