Video Un tânăr de 27 de ani a murit în Cluj, după ce duba în care era s-a răsturnat într-un șanţ
Accident mortal într-o localitate din Cluj. Un bărbat de 27 de ani a murit după ce autoutilitara în care era pasager s-a răsturnat într-un şanţ.
Şoferul, în vârstă de 37 de ani, a pierdut controlul volanului, iar vehiculul a ieşit în afara părţii carosabile. Acesta a fost transportat de urgenţă la spital cu un elicopter SMURD.
Ceilalţi pasageri din autoutilitară nu au avut nevoie de îngrijiri medicale. Poliţiştii au deschis o anchetă pentru a stabili cum s-a produs accidentul.
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