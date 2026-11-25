Un bărbat de 29 de ani şi-a incendiat propriul tată şi partenera de viaţă, în urma unui conflict cu femeia. Scenele au fost cumplite, iar agresorul a ajuns şi el la spital.

Scandalul izbucnit în familie s-a transformat într-un atac de o violenţă extremă! Totul ar fi început după o ceartă între tânărul de 29 de ani şi partenera sa, pe fondul consumului de alcool.

Femeia a sunat la 112 şi a fugit din locuinţă, refugiindu-se în casa tatălui bărbatului, în vârstă de 58 de ani. Dar agresorul a mers după ea.

A găsit un bidon cu benzină, folosit pentru drujbă, şi l-ar fi folosit pentru a-i incendia pe amândoi.

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Potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi aruncat o ţigară aprinsă în direcţia celor doi, provocând izbucnirea flăcărilor. În mod şocant, şi el a ajuns la spital cu arsuri pe 85% din suprafaţa corpului.

Acum este cercetat pentru tentativă de omor prin cruzime, iar poliţiştii încearcă să stabilească exact cum s-a petrecut atacul.