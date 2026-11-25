Un sat din Marea Britanie, cunoscut pentru forma sa neobișnuită de triunghi, riscă să-și piardă identitatea din cauza unui proiect imobiliar. Dezvoltatorii vor să construiască 200 de case la marginea localității, într-un cartier care ar schimba conturul așezării. Localnicii se opun planului și spun că traficul va deveni și mai aglomerat, iar natura din zonă va avea de suferit, scrie The Telegraph .

Satul Failand, din comitatul Somerset, în apropiere de Bristol, și-a păstrat forma triunghiulară încă de după cel de-Al Doilea Război Mondial, când a fost construit pe terenul unei foste plantații de arbori. Așezarea are în prezent aproximativ 350 de locuințe, dispuse între trei drumuri: Clevedon Road, Weston Road și Flax Bourton Road.

Planul unui dezvoltator imobiliar ar putea schimba însă forma localității. Proiectul prevede construirea unui cartier cu 200 de case pe latura de vest a satului. Noua zonă ar avea forma unui paralelogram și ar depăși actuala limită triunghiulară.

Localnicii, furioşi din cauza proiectului imobiliar

Locuitorii se tem că dezvoltarea imobiliară va afecta atât aspectul satului, cât și viața de zi cu zi. Sandra Roberts, în vârstă de 61 de ani, spune că a crescut în Failand și că forma triunghiulară face parte din identitatea locului.

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Maria Payne, consilier local în Wraxall și Failand, susține că forma triunghiulară definește întreaga așezare și că proiectul ar încălca limitele stabilite prin planul local de dezvoltare. "Triunghiul este ceea ce definește satul Failand. Practic, se rupe complet limita acestuia. Planul local este foarte clar și spune că această limită nu ar trebui încălcată", a explicat ea.

Și alți localnici se opun construcțiilor. Charlie Barker, în vârstă de 23 de ani, spune că satul nu are infrastructura necesară pentru a susține încă 200 de locuințe. Un alt rezident, pensionar, avertizează că localitatea și-ar pierde identitatea și aspectul care o fac specială.

Dezvoltatorii susțin că zona are nevoie de locuințe

Proiectul a fost depus anul trecut de compania Hill Residential la Consiliul North Somerset. Dezvoltatorul a făcut apel la Inspectoratul de Planificare al Guvernului britanic, susținând că autoritatea locală întârzie luarea unei decizii.

O hotărâre este așteptată după o anchetă de șase zile, programată în aprilie anul viitor. Compania va susține că terenul pe care vrea să construiască face parte din așa-numita „centură gri” și că proiectul ar aduce locuințe de care este nevoie.