Caz şocant din Bacău. Un tânăr şi-a stropit bunica cu benzină şi i-a dat foc, după ce femeia ar fi refuzat să-i dea bani. Ulterior, acesta ar fi spart şi geamurile unei anexe din gospodărie.

Scenele violente s-au întâmplat după ce tânărul de 18 ani a mers acasă la bunicii săi pentru a le cere bani de țigări și alcool. Potrivit anchetatorilor, bărbatul era și sub influența alcoolului și, în momentul în care bunica a refuzat să-i dea banii, a recurs la un gest extrem.

Acesta a mers, a umplut un pahar cu benzină, a intrat înapoi în casă, iar acesta a stropit-o cu lichidul inflamabil, după care a folosit o brichetă să-i dea foc.

Soțul femei a reușit să stingă flăcările înainte ca acestea să se extindă și în alte părți, iar din fericire, femeia s-a ales doar cu câteva arsuri.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit membrilor familiei, nu este prima dată când băiatul are un astfel de comportament agresiv. Acum, el este în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru tentativă de omor.