Un român a fost rănit în accidentul feroviar din Spania. Viaţa lui nu este în pericol, anunţă ministerul de Externe de la Bucureşti. Bilanţul victimelor a ajuns la 74 de morţi, dar sunt în continuare zeci de dispăruţj. Echipa Observator, trimisă la locul tragediei, a vorbit cu mai mulţi români care locuiesc în zonă şi au participat la operaţiunile de salvare.

Românul rănit în accidentul de tren este printre cei 42 de străini aflaţi la bordul celor două garnituri. Din fericire, el a scăpat cu leziuni uşoare. A primit îngrijiri medicale la faţa locului, iar astăzi a fost trimis la noi investigaţii pentru a exclude orice pericol pentru sănătatea sa. În Urda, localitatea cu 2.500 de locuitori lângă care s-au ciocnit cele două trenuri, românii au fost printre primii care au sărit în ajutorul victimelor.

Un român, rănit în accidentul feroviar din Spania

"Oamenii care erau la muncă au văzut acidentul. Am început să ne pregătim, să vedem cum ajutăm. Oamenii care au plecat de aici, cu maşinile lor private, au adus oameni de acolo răniţi, aici. Primii au ajuns aici, în faţa barului. Erau foarte speriaţi.", a declarat Sergiu Şoşa, român stabilit în Spania.

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Sergiu este stabilit de 21 de ani în Urda şi nu a ezitat nicio secundă. Împreună cu soţia lui le-a oferit victimelor tot ce avea în casă şi în buzunare

"Eu am lăsat telefonul meu la un domn, a zis să îi las telefonul să sune, să vadă, dar nicio şansă.", a mai adăugat Sergiu Şoşa.

"Am făcut azi dimineaţă 300 de churros, cum se zice aici, pentru militari, pompieri, cei care lucrează acolo. Ciocolată la fel. Ieri dimineaţă am dus sandviciuri, apă cafele.", a adăugat Sabrina Şoşa, româncă stabilită în Spania.

O altă româncă a petrecut noaptea alături de victime.

"Foarte dureros, foarte dureros! Am fost acolo sus, la pvailion, am ajutat să încărcăm mașina cu alimente, am mers aseară cu alimente, cu pături, pentru care erau peste noapte acolo.", a mai spus Alina Miriţă, româncă stabilită în Spania.

67 de oameni, de negăsit

Rudele nu ştiu dacă sunt morţi, răniţi sau doar au pierdut telefoanele la locul accidentului.

Câinii specializați caută acum rămășițe umane printre resturile vagoanelor, în locurile în care salvatorii nu pot vedea. La Toledo, până la 25 de medici legiști lucrează pentru identificarea victimelor, inclusiv prin compararea probelor ADN cu cele oferite de rude.

Nopatea trecută, salvatorii au lucrat fără oprire, cu speranţa că poate găsesc supravietuitori.

Printre dispăruți, o femeie de 70 de ani care mergea la nunta fiicei sale

Operaţiunea de căutare a victimelor continuă şi pe întuneric. În spatele meu se văd cele două trenuri şi echipele care lucrează printre vagoanele distruse. Au fost aduse şi două macarale, pentru a ridica părţile grele ale garniturilor şi a permite salvatorilor să ajungă în zonele în care încă nu au putut căuta.

Printre dispăruţi se află Ana, o femeie de 70 de ani care mergea la Sevilla pentru nunta fiicei ei, dar şi David, un tehnician de 22 de ani, care lucra la Madrid pentru compania feroviară Renfe, implicată în accident.

"Am venit aici, dar nimeni nu ştie nimic. A fost găsit doar câinele care călătorea cu el.", a declarat Esther, sora unui dispărut.

Mecanicul care si a pierdut viata intr una dintre locomotive era aşteptat acasă de soţia însărcinată. Avea doar 36 de ani şi reclamase de multe ori problemele de pe acest tronson feroviar. pe lista victimelor este si o atleta de 24 de ani, şi o fostă ministră a Muncii.

Sunt însă şi poveşti miraculoase de supravieţuire. O femeie a scăpat nevătămată cu viaţă din ambele tragedii feroviare, si cea de acum, si cea din ianuarie

"Se numeşte Carmen. Nu are leziuni fizice, dar este foarte afectată emoțional.", a declarat o reprezentantă Crucea Roşie.

Premierul Pedro Sanchez a mers la centrul de control pentru a afla cum a fost posibilă tragedia. Înregistrările arată că trenul privat s-a oprit după defectarea sistemului de semnalizare.

"Trenul nu-mi permite să repornesc sistemul şi de aceea sunt încă oprit.", a declarat mecanicul.

Garnitura trebuia protejată de un sistem care monitorizează poziția trenurilor şi interzice accesul pe secţiunile ocupate deja. Cum sistemul a picat, au fost activate semafoarele şi protocolul de rezervă. Un operator uman a autorizat circulaţia şi a permis garniturii să depăşească limita de 40 de kilometri pe oră.

Tehnicienii din centrul de control acuză guvernul că nu a luat măsuri, deşi ştia că sistemul este nesigur pentru că datează de la începutul anilo 90. Din 2024, au avut loc nouă defecţiuni pe acelaşi tronson.

Revoltaţi, spaniolii au ieşit în stradă să ceară explicaţii.

Sunt trei zile de doliu în Spania, mii de oameni au ţinut un moment de reculegere în memoria victimelor.