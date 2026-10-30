Aer polar peste România. Frig, furtuni și vijelii în următoarele patru săptămâni. Prognoza pentru București

Meteorologii anunță temperaturi mai mici decât cele normale pentru această perioadă și ploi însemnate în mai multe regiuni. Spre sfârșitul lunii, vremea se va mai încălzi treptat, dar vor rămâne în specificul perioadei.

Frig, furtuni și vijelii în toată țara. Prognoza meteo pentru toată luna noiembrie - Shutterstock / Profimedia

Pe parcursul săptămânii viitoare, ca urmare a unui transport de aer polar, sunt estimate valori termice mai mici decât mediile multianuale, astfel că vremea va fi mai rece decât în mod obișnuit. Tendința către o vreme mai rece se va menține cel puțin până spre mijlocul lunii noiembrie.

2 - 9 noiembrie

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile sudice și estice și local în cele vestice și centrale, dar și deficitar în extremitatea de nord-vest a țării.

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9 - 16 noiembrie

Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile. Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în regiunile vestice și nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

16 - 23 noiembrie

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări. Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru acest interval, dar cu posibilitatea unui ușor deficit în regiunile sudice, și a unui ușor excedent în cele nord-vestice.

23 - 30 noiembrie

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

Cum va fi vremea în București

Probabilitatea de precipitații va fi mai ridicată în zona montană și în regiunile sudice. Acestea vor fi sub formă de ploaie în zonele joase de relief, mixte la munte și sub formă de ninsoare la atitudini mai mari. Tot în acest interval, vor fi posibile intensificări ale vântului în est, sud-vest și în zonele montane, vânt care accentua senzația de frig.

Temperaturile maxime se vor încadra între 6 și 10 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -3 și 5 grade. Inclusiv în zona București-Ilfov, temperaturile minime vor deveni negative sau se vor menține în jurul valorii de îngheț.