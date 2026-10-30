11 ani de la incendiul din clubul Colectiv. Tragedia din 30 octombrie 2015 continuă să genereze litigii în instanţele din România. În cei 11 ani scurşi de la tragedie, judecătorii au avut pe masă sute de dosare care au privit tragedia în urma căreia şi-au pierdut viaţa 65 de persoane.

11 ani de la tragedia în care au murit 65 de oameni. Cât a plătit ISU victimelor de la Colectiv - Profimedia Images

Dincolo de bilanţul celor aproape 11 ani de litigii, dosarele aflate încă pe rol arată că disputa juridică legată de Colectiv nu s-a încheiat. În prezent, aceasta se desfăşoară pe mai multe planuri: recuperarea de către ISU a unor despăgubiri plătite victimelor, cereri civile formulate de victime şi de supravieţuitori, proceduri privind stabilirea instanţei competente şi contestaţii în anulare formulate de condamnaţi.

ISU încearcă să recupereze de la cei responsabili despăgubirile acordate victimelor Colectiv

Unul dintre dosarele în care instanţa s-a pronunţat în 2026 este 18055/4/2025, aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti, Secţia a IV-a civilă. La 24 iunie 2026, instanţa a admis în parte acţiunea în regres formulată de ISU Bucureşti-Ilfov împotriva Sectorului 4, a firmelor Golden Ideas Fireworks Artist SRL şi Colectiv Club SRL, precum şi a lui George Alin Anastasescu, Paul Cătălin Gancea, Costin Mincu, Marian Moise şi Viorel Zaharia, potrivit News.

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Tribunalul a respins cererea împotriva Unităţii Administrativ-Teritoriale Sectorul 4 şi i-a obligat pe ceilalţi şapte pârâţi să plătească fiecare câte 757.464,3366 lei, reprezentând o cotă de a noua parte din suma de 6.817.179,03 lei stabilită drept daune morale şi materiale.

La aceste sume se adaugă actualizarea cu indicele inflaţiei şi dobânda legală penalizatoare, calculate de la 5 septembrie 2022 până la plata efectivă. Hotărârea nr. 1004/2026 poate fi atacată cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Informaţiile disponibile nu confirmă dacă a fost declarat apel sau dacă soluţia a devenit definitivă.

O a doua acţiune în regres a primit o soluţie la 21 octombrie 2026, la Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti, în dosarul 18645/4/2025. Instanţa a admis în parte cererea ISU şi i-a obligat pe aceiaşi şapte pârâţi să achite fiecare câte 6.445,86 lei, reprezentând cota de a noua parte din suma de 58.012,80 lei stabilită drept daune morale.

Fiecare pârât trebuie să achite, de asemenea, câte 677,66 lei cu titlu de daune materiale, la care se aplică actualizările şi dobânzile prevăzute în hotărâre. Instanţa a stabilit şi obligaţii privind cheltuielile de executare: câte 839,41 lei pentru şase dintre pârâţi - Golden Ideas Fireworks Artist SRL, Colectiv Club SRL, George Alin Anastasescu, Paul Cătălin Gancea, Costin Mincu şi Marian Moise. În plus, Golden Ideas Fireworks Artist SRL a fost obligată să achite 717,08 lei reprezentând onorariul curatorului special.

Judecătoria a respins excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de Sectorul 4, dar a admis acţiunea numai în parte faţă de ceilalţi pârâţi. Hotărârea nr. 18006/2026 poate fi atacată cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Informaţiile de pe site-ul instanţelor de judecată nu arată deocamdată că a fost declarat apel.

Cele două hotărâri stabilesc obligaţii de plată, dar nu demonstrează că ISU a recuperat efectiv banii.

Acţiunile în regres reprezintă o etapă distinctă a proceselor legate de tragedia din clubul Colectiv. Prin aceste procese, ISU Bucureşti-Ilfov încearcă să recupereze de la persoanele şi firmele considerate responsabile sumele pe care instituţia le-a plătit deja cu titlu de despăgubiri victimelor sau familiilor acestora.

Mai simplu spus, dacă ISU a fost obligat de o instanţă să achite despăgubiri unor victime, instituţia poate solicita ulterior recuperarea acestor bani de la cei care, potrivit hotărârilor judecătoreşti, răspund pentru prejudiciul produs. Aceasta este logica unei acţiuni în regres: cel care a suportat o plată pentru care răspunderea revine, în tot sau în parte, şi altor persoane încearcă să recupereze de la acestea sumele achitate, în limitele stabilite de lege şi de instanţă.

Prin urmare, banii solicitaţi în aceste procese nu reprezintă despăgubiri noi acordate victimelor, ci sume pe care ISU încearcă să le recupereze după ce a suportat plata despăgubirilor. Pentru a stabili cât a plătit efectiv instituţia în cazul Colectiv şi cât a reuşit să recupereze, trebuie însă separate hotărârile care stabilesc obligaţii de plată de dovezile privind plăţile şi executarea lor efectivă.

Cât a plătit ISU victimelor de la Colectiv

Pentru a înţelege miza acestor acţiuni în regres, trebuie precizat ce despăgubiri au fost stabilite în dosarul penal Colectiv.

La 12 mai 2022, Curtea de Apel Bucureşti a pronunţat hotărârea definitivă prin care patronii clubului, cei doi pirotehnişti, firmele implicate, Primăria Sectorului 4 şi ISU Bucureşti-Ilfov au fost obligaţi, în solidar, la plata unor despăgubiri de peste 50 de milioane de euro către victime şi familiile celor decedaţi. Au fost stabilite şi plăţi de peste 8 milioane de lei către spitale, pentru cheltuielile de spitalizare.

În iunie 2022, Guvernul a anunţat suplimentarea bugetului ISU Bucureşti-Ilfov cu aproape 300 de milioane de lei, pentru plata despăgubirilor din dosarul Colectiv. Sumele erau destinate celor aproximativ 400 de victime şi urmaşi ai victimelor.

La 30 octombrie 2024, ISU Bucureşti-Ilfov plătise despăgubiri de aproximativ 60 de milioane de euro către circa 300 de supravieţuitori şi rude ale celor decedaţi.

Alte acţiuni civile sunt încă pe rol

În afara dosarelor în care s-au pronunţat hotărâri, există mai multe cauze în care ISU Bucureşti-Ilfov figurează ca reclamant, iar printre pârâţi se regăsesc Sectorul 4, cele două firme şi persoanele implicate în litigiile legate de Colectiv.

În dosarul 18463/4/2025, aflat la Tribunalul Bucureşti, Secţia a V-a civilă, ISU a formulat o acţiune în regres. Cauza a fost înregistrată la tribunal la 4 martie 2026. La termenul din 8 iunie 2026, instanţa a amânat cauza pentru citarea curatorului Carmen Florentina Porin. Următorul termen este stabilit pentru 9 noiembrie 2026.

Un alt litigiu, 24634/302/2025, se află la Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti. Reclamantul este Tudor Ionuţ, iar pârâtul principal este ISU Bucureşti-Ilfov. În cauză au fost chemaţi în garanţie Sectorul 4, Golden Ideas Fireworks Artist SRL, Colectiv Club SRL şi persoanele implicate în celelalte acţiuni în regres.

La 26 iunie 2026, instanţa a admis în principiu cererea de chemare în garanţie. Această soluţie nu reprezintă o hotărâre definitivă asupra răspunderii celor chemaţi în garanţie. Următorul termen este stabilit pentru 30 octombrie 2026, chiar în ziua în care se împlinesc 11 ani de la incendiu.

Dosare reînregistrate după conflicte de competenţă

O altă categorie de dosare este formată din acţiunile în regres înregistrate în 2026 după soluţionarea unor conflicte negative de competenţă. În aceste cazuri, instanţele trebuie să stabilească sau să respecte competenţa de judecare a cauzei înainte de a putea analiza pretenţiile pe fond.

Dosarul 24838/4/2026, aflat la Judecătoria Sectorului 4, a fost înregistrat la 16 iulie 2026. Obiectul său este o acţiune în regres după soluţionarea conflictului negativ de competenţă din dosarul 18490/4/2025. ISU Bucureşti-Ilfov este reclamant, iar printre pârâţi se află Sectorul 4, Golden Ideas Fireworks Artist SRL, Colectiv Club SRL şi cele cinci persoane fizice. Următorul termen este stabilit pentru 5 noiembrie 2026, ora 09:00.

Tot la Judecătoria Sectorului 4 se află dosarul 24839/4/2026, înregistrat în aceeaşi zi, 16 iulie. Acesta trimite la dosarul anterior 18918/4/2025 şi are termen la 21 ianuarie 2027, ora 09:00.

În dosarul 27183/4/2026, înregistrat la 5 august 2026, obiectul face trimitere la soluţionarea conflictului negativ de competenţă din dosarul 17917/4/2025. La termenul din 28 octombrie, Judecătoria Sectorului 4 a amânat cauza, stabilind următoarea şedinţă pentru 20 ianuarie 2027, ora 09:00.

Un alt dosar, 6904/2/2026, a fost înregistrat la 27 octombrie 2026 la Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a IV-a civilă, cu obiectul "conflict de competenţă". Printre părţi se află ISU Bucureşti-Ilfov, Sectorul 4, Golden Ideas Fireworks Artist SRL, Colectiv Club SRL şi persoanele implicate în acţiunile în regres. La data consultării fişei nu era afişat un termen de judecată.

Un conflict de competenţă nu reprezintă o nouă judecată penală privind responsabilitatea pentru incendiu şi nici o hotărâre asupra sumelor cerute de ISU. El priveşte stabilirea instanţei care trebuie să soluţioneze litigiul civil.

Paul Gancea, unul dintre patronii Colectiv, contestă hotărârea penală

În paralel cu litigiile civile, Curtea de Apel Bucureşti are pe rol o procedură penală extraordinară. Dosarul 5453/2/2026, înregistrat la 24 august 2026, are ca obiect o contestaţie în anulare în materia uciderii din culpă. Contestator este Paul Cătălin Gancea, unul dintre cei condamnaţi în dosarul Colectiv.

La termenul din 27 octombrie 2026, instanţa a constatat existenţa unei divergenţe între judecători şi a dispus reluarea judecăţii în complet de divergenţă, în condiţiile prevăzute de Codul de procedură penală. Noul termen a fost stabilit pentru 10 noiembrie 2026, ora 13:30.

Contestaţia în anulare este o cale extraordinară de atac şi nu echivalează cu rejudecarea întregului dosar Colectiv.