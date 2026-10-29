Dublă lovitură pentru o tânără din Sibiu, care fugea cu cei doi copii ai săi de partenerul ei violent. I-a pierdut pe amândoi din cauza unui ghinion teribil. Cei mici au murit intoxicaţi cu fum într-o locuinţă pe care o închiriaseră ca să îşi piardă urma. Paramedicii au încercat cu încăpăţânare să îi readucă la viaţă, mult peste timpul recomandat în protocolul de resuscitare, dar în cele din urmă au fost nevoiţi să îi dea mamei cumplita veste.

Paramedicii i-au scos din casă pe copii, au întins folii termice pe asfalt şi acolo i-au resucitat o jumătate de oră în plus faţă de timpul standard în speranţa că îi vor salva. Din păcate, a fost imposibil. Fetiţa de doi ani şi băieţelul de patru dormeau singuri, iar mama lor era în camera alăturată. Mai multe haine au căzut peste reşoul electric pornit, s-au aprins şi în câteva minute toată încăperea era plină de fum.

"Au fost găsiți în stop cardiorespirator după o intoxicație cu fum. S-au efectuat manevre de resuscitare timp de o oră și ceva", a declarat Elena Angelica Butănescu, medic primar SAJ Sibiu.

"Se presupune că ar fi fost polistiren, care a ajuns peste sursa de încălzire. După cum ştim materialele plastice degajă foarte mult fum şi monoxid de carbon", a spus Ioan Oancea, Primarul orașului Tălmaciu.

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Mama copiilor locuia singură cu cei mici, după ce fugise de un partener agresiv

Copiii erau crescuți doar de mamă, o tânără de 20 de ani care ceruse ajutorul asistenţei sociale după ce fusese agresată de partenerul ei. După un an, a ieşit din program şi s-a mutat cu cei mici într-o casă închiriată la Tălmaciu, lângă Sibiu.

"Le-o făcut baie, s-o dus cu copiii sus, când o coborât jos, o stat o țâră, cam vreo 10-15 minute. Eu cu ea i-am scos de acolo, eu cu ea", a afirmat Oltean Vasile, proprietarul casei.

Poliţiştii au deschis o anchetă pentru ucidere din culpă, dar până acum nu au pus-o pe mamă sub acuzare.

Reporter: Era grijulie cu copilașii?

Vecină: Ceva fantastic, vă spun! Cel puțin pe micuță mereu o dădăcea, era... E o femeie caldă.

Cât de periculoasă este intoxicația cu fum. Primele minute pot face diferența între viață și moarte

În cazul intoxicaţiilor cu fum primele minute fac diferenţa între viaţă şi moarte, spun medicii. În primul minut deja apare senzaţie de sufocare. După două, trei minute scade deja nivelul de oxigen din sânge, iar creierul începe să nu mai funcţioneze. Corpul este paralizat din cauza confuziei şi ameţelii, iar victimele nu mai au putere să iasă din cameră. După cinci minute îşi pierd cunoştinţa şi se instalează stopul cardio-respirator.

Pompierii spun că detectoarele de fum sunt salvatoare în astfel de cazuri.